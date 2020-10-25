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Yaramazlara biraz batar!

CHP’li başkan yardımcısının ‘Trabzon paylaşımı’na disiplin soruşturması

CHP Isparta İl Başkanlığı, bir yöneticisinin Trabzon kentiyle ilgili paylaşım sonrası disiplin soruşturması başlatıldığını duyurdu.

Fotoğraf: Arşiv

Bazı gazetelerde, CHP Isparta İl Gençlik Kolları İl Başkan Yardımcısı İlayda Kılınç’ın Fenerbahçe-Trabzonspor maçı öncesi Twitter’dan yaptığı paylaşım haberleştirildi.

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Kılınç’ın haberler sonrası Twitter hesabını kapattığı görüldü.

Paylaşımın tepki çekmesi üzerine Cumhuriyet Halk Partisi Isparta İl Başkanı Hikmet Yalım Halıcı’dan açıklama geldi.

Halıcı, Twitter hesabından şunları yazdı: “İlayda Kılınç isimli kişinin Trabzon ile ilgili yaptığı paylaşımın partimizle yakından uzaktan alakası yoktur. Kendisi hakkında yarın itibariyle disiplin soruşturulması başlatılacaktır. CHP Isparta İl Başkanlığı olarak kabul edilemez bu üsluba ilişkin herkesten özür diliyoruz.”

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