Diken

Yaramazlara biraz batar!

CHP’li başkan ilk iş makam odasının kapısını söktürdü

Çanakkale’nin Bayramiç ilçesinin yeni belediye başkanı CHP’li Mert Uygun, göreve başlar başlamaz ilk iş olarak makam odasının kapısını söktürdü. Başkan Uygun, “Halkımız ile aramıza bundan sonra kapılar giremeyecek” dedi.

Fotoğraf: DHA

AKP’den belediyeyi devralan Uygun, mazbatasını alarak göreve başladı.

Reklam

Kurban kesildikten sonra dualarla belediyeye giren Uygun, “Her şey şeffaf olmalı. Vatandaşlarla aramızdaki kapıyı ortadan kaldırdık.Bundan sonra vatandaşlar istediği an bize ulaşabilecek” dedi.

Makam odasının sökülen kapısı ise görevliler tarafından ikinci kattan indirildi ve belediye binasının giriş kapısı önünde sergilendi.

SON HABERLER

Bunun adı ﻿yenilgi ve tekrarı yok

Erdoğan belli etmemeye çalışsa da her şey ortada. AKP 7 Haziran’dan sonra ilk kez böyle bir gerileme ve sarsıntı yaşıyor. Üstelik bu seçimin 7 Haziran seçimi gibi tekrarı da yok.

Diken 'Yılın Internet Gazetesi' ödülünü kazandı...