CHP’li başkan ilk iş makam odasının kapısını söktürdü

Çanakkale’nin Bayramiç ilçesinin yeni belediye başkanı CHP’li Mert Uygun, göreve başlar başlamaz ilk iş olarak makam odasının kapısını söktürdü. Başkan Uygun, “Halkımız ile aramıza bundan sonra kapılar giremeyecek” dedi.
AKP’den belediyeyi devralan Uygun, mazbatasını alarak göreve başladı.
Kurban kesildikten sonra dualarla belediyeye giren Uygun, “Her şey şeffaf olmalı. Vatandaşlarla aramızdaki kapıyı ortadan kaldırdık.Bundan sonra vatandaşlar istediği an bize ulaşabilecek” dedi.
Makam odasının sökülen kapısı ise görevliler tarafından ikinci kattan indirildi ve belediye binasının giriş kapısı önünde sergilendi.