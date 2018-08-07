CHP’li başkan, Albayrak’ın çağrısına uydu: Makam aracını kendi cebinden ödüyor

Antalya’da Kemer Belediye Başkanı Mustafa Gül, tasarruf etmek için kiralık aracını iade etti, bunun yerine benzinini de kendi ödeyeceği bir araç satın aldı.

CHP’li başkan Gül, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın kamuda tasarruf tedbirlerini almaya başladıklarını açıklamasının ardından harekete geçti.

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Gül, ilk iş olarak belediyenin kiraladığı makam aracını iade etti. CHP’li başkan, kendi cebinden bir otomobil satın aldı. Gül, makam aracının yakıt masrafını da kendisi ödeyecek.

23 yıl öncesine atıf

Albayrak’ın tasarruf tedbirlerine başladığını aktaran Gül şunları söyledi: “Ülkemizin de buna ihtiyacı vardı. 1995 yılında belediye başkanıyken ‘Makam araçlarımızı bırakalım’ diye bir açıklamam olmuştu. O beş yıllık dönemde makam aracımı kullanmamıştım. Bakan bey ilk tasarruf tedbirlerini de belediyelerden başlattı. Ben de örnek olmak üzere bunu başlattım. Aracımı kendim satın aldım. Yakıtını kendim koyuyorum. Sadece belediyenin şoförleri arabamda çalışıyor ki doğal olarak öyle olması lazım. Bunun Türkiye’ye örnek olması lazım.”

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Yardımcılara talimat

Milyon liralık araçlara binme gibi lüksleri olamayacağını söyleyen Gül şöyle devam etti: “Benim zaten hiç olmadı. 1994 yılında belediye başkanlığı dönemimde eski bir Mercedes vardı. Burada durdu. Yeniden seçildiğim zaman yeni, 2005 model bir araç vardı. O burada durdu. Ama benim kullandığım kiralık bir minibüstü. Ben onu da tasarruf tedbirlerinde bıraktım. Şimdi de daire müdürlerimiz saat 17.00’den sonra makam araçlarını hiç kullanmayacak. Başkan yardımcılarımız da kullanmayacak.”

‘Halk sıkıntıdaysa…’

Gül, diğer belediyelere de çağrı yaptı: “İnşallah bundan sonra da bütün belediyelerimiz, halkın belediyesi, halkın içerisindeysek biz halka örnek olmak zorundayız. Halk burada sıkıntı çekerken bizim o tür makam araçlarıyla gece gündüz cirit atmamızın çok doğru olduğunu düşünmedik. Kemer Belediyesi olarak, ben de belediye başkanı Mustafa Gül olarak buna karar verdik. Bundan sonra kendi aracımla yakıtımı da kendim koyarak görevimi yapmaya devam edeceğim.”