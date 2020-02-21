CHP’li Başarır: Avrupa’nın 115 dolara aldığı doğalgaza neden 280 dolar veriyoruz?

CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, Türkiye’nin Rusya’dan satın aldığı pahalı doğalgazı Meclis gündemine taşıdı. Başarır, Mersin’de yapımı devam eden nükleer santralin Rusya’ya bağımlılığı artıracağını savundu.

Fotoğraf: Reuters

Avrupa ile Türkiye’nin doğalgaz alım fiyatlarını karşılaştıran CHP’li Başarır şunları söyledi: “Rusya Avrupa ülkelerine bin metreküp doğalgazı 115-120 dolara satarken, Türkiye’nin aynı orandaki doğalgazı Rusya’dan 250-280 dolar aralığında alması anlaşılır gibi değil. Arada uçurum var. Boru hatlarıyla ülkemiz üzerinden geçen doğalgaz nasıl bizden uzaktaki Avrupa ülkelerinde daha ucuz oluyor?”

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Vatandaş sobaya dönüyor

Alınan pahalı doğalgazın halkın faturalarına yansıdığını belirten Ali Mahir Başarır, “Milyonlarca insanımızın doğalgazı kesildi. Son iki yılda doğalgaza yüzde 60 zam yapıldı. İnsanlar doğalgazı bırakıp sobaya dönüyor” dedi.

Rusya’ya bağımlılığımız daha da artıyor

Enerji yönünden Rusya’ya olan bağımlılığımızın yüzde 80’lere dayandığını belirten CHP’li Başarır sözlerini şöyle sürdürdü: “Tek bir ülkeye olan bu denli yüksek bağımlılık şimdi olduğu gibi ileride daha tehlikeli boyutlara ulaşacaktır. Bu kadar yüksek bağımlılık yetmiyormuş gibi bir de Mersin Akkuyu’da yapımı devam eden nükleer enerji santrali ile Rusya’ya olan bağımlılığımız daha da artacak.”

‘Daha ucuz doğalgaz için neler yapmaktasınız?’

CHP’li Başarır, Enerji Bakanı Fatih Dönmez’in yanıtlaması istemi ile verdiği önergesinde şunları sordu:

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“Avrupa ülkeleri doğalgazın bin metre küpünü 120 dolar civarında satın alırken, Türkiye’nin aynı miktarda doğalgazı 250-280 dolara almasının nedenleri nelerdir? Aradaki bu ürkütücü farkın gerekçeleri nelerdir?

Doğalgaz alımında, Avrupa ülkeleri kısa dönemli petrol endeksli anlaşmalara yönelirken, Türkiye neden uzun vadeli petrol endeksli anlaşmalar yapmaktadır?

Doğalgaz alımı için Avrupa ülkelerinde olduğu gibi gerekli rekabet ortamı neden ülkemizde sağlanamamaktadır?

Ekonominin dibe çöktüğü ülkemizde, halkımıza daha ucuz doğalgaz faturaları yansıması için ne gibi çalışmalar yapmaktasınız?

Enerji yönünden bir tek ülkeye (Rusya) bu denli bağımlı olmak ileride tehlikeli sonuçlar doğurmaz mı?”