CHP’li Balbay’a göre ‘genel tablo’: Yedi bölgenin beşinde ‘Hayır’ önde

CHP İzmir milletvekili Mustafa Balbay, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a götürülen anketlerde yedi bölgenin beşinde ‘Hayır’ın önde olduğunu söyledi.

Bursa’daki referandum etkinliğinde konuşan Balbay, “Ankara’da Sayın Erdoğan’ın da önüne koyulan anketlerde Türkiye’nin yedi bölgesinden beşinde ‘Hayır’lar önde. İstanbul’da Ak Parti’yle MHP’nin oy toplamı yüzde 58. İstanbul’da ‘Evet’ler yüzde 51. Orada da bıçak sırtı bir tablo olduğu görünüyor” dedi.

‘AK Parti’ye oy verenlerde ‘Hayır’ eğilimi var’

Balbay, güneydoğudaki durumu da şöyle anlattı: “Güneydoğu Anadolu bölgesinde ‘Evet’ oyları Ak Parti’nin 7 Haziran 2015’te aldığı oyların altında. Bu o bölgede yerel olarak geçmişte Ak Parti’ye oy vermiş olanların da büyük oranda ‘Hayır’ yönünde bir değerlendirme içinde olduğu görünüyor.”

‘Hayır’ oyu verecek yurttaşların geniş bir yelpaze içinde olduğunu dile getiren Balbay, “Anadolu insanı Sayın Erdoğan’a ‘Biz sana her şeyi verdik daha ne istiyorsun’ diyor. Genel tablo bu” diye konuştu.