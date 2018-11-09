CHP’li Bakırköy Belediyesi’ne icra takibi: Başkanın kliması bile kayda alındı

CHP’li Bakırköy Belediyesi’ne borcunu ödemediği gerekçesiyle icra takibi başlatıldı.
AA’nın haberine göre belediye, iki yıl boyunca İstanbul Müzayede Organizasyon Sosyal Hizmetler Limited Şirketi’nden sivil zabıta personeli hizmeti aldı.
Hizmet nedeniyle belediye şirkete 2 milyon 693 bin 343 borçlandı.
Firma, parasını alamadığını belirterek belediyeyi icraya verdi. İcra takibi başlatan Bakırköy 4’üncü İcra Müdürlüğü’ne bağlı memurlar, bugün belediyeye gitti.
Görevliler, Bakırköy Belediye Başkanı Bülent Kerimoğlu’nun makam odasındaki televizyon, klima, elektronik cihazların da aralarında olduğu eşyaları kayda aldı.
Dairenin düzenlediği 2018/877 numaralı icra dosyasında, “İlgili sayılı dosya içinde bulunan Müdürlüğümüze ait 2018/13496 esas sayılı dosyamızın alacaklı vekilinin talebi ile Bakırköy Belediyesi’nde fiili haciz işlemi yapılmak üzere Müdürlüğümüze iadesi arz olunur” dendi.