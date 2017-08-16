CHP’li Atıcı’nın iddiası: Mersin’de bir koya ‘harem-selamlık’ plajlar yapılacak

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CHP Mersin Milletvekili Aytuğ Atıcı, Mersin’in Silifke ilçesinde yer alan ve ‘doğa harikası’ olarak tanımlanan 190 dönümlük koyun Orman ve Su İşleri Bakanlığı’nca 29 yıllığına özel bir şirkete kiralandığını ve buraya ‘harem-selamlık’ plajlar yapılacağını öne sürdü.

Silifke’ye bağlı Yeşilovacık Mahallesi’nde doğal güzellikleriyle bilinen koyun özel bir şirkete kiralanmasıyla dünyaca ünlü koyda hem deniz, hem ormanın talan edildiğini belirten Atıcı, “Çam ormanlarının denizle buluştuğu ve iki doğal koyun iç içe olduğu bu güzellikler, son günlerde iş makinelerinin esareti altında kalmıştır. Orman alanında üçer katlı en az 30 villa yapılacak. Ruhsat verilmediği halde inşaat faaliyetleri başlamıştır” dedi.

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Projede plaj kısmının ikiye bölünerek erkekler ve kadınlar plajı haline getirileceğini öne süren Atıcı, Başbakan Binali Yıldırım’a verdiği soru önergesinin bir an önce yanıtlanmasını istediğini söyledi.

‘Birçok ağaç kesildi ve kesilecek’

CHP’li vekil şöyle devam etti: “Bu ormanlık alan, bir özel şirkete, bakanlığın verdiği bilgiye göre 29 yıllığına kiraya verilmiş. Buraya üç katlı 30 villa yapılacak. Burası Türkiye ve dünyanın en güzel, en bakir koylarından bir tanesidir. Bu koyun sağı ve solu ayrı plaj olarak değerlendirilebilir. Hiçbir ruhsat alınmadan duvarlar inşa edildi. Yasa dışı olduğu için de belediye tarafından mühürlendi. Arkasından bakanlığa bir takım sorular sorduk. Bakanlık buranın yasal olduğunu iddia etti. Ama bizim sorumuza cevap veremedi.

Atıcı, villaların yapılması için birçok ağacın kesildiğini ve kesileceğini kaydetti.

‘Harem-selamlık uygulaması yapılacak’

Yaptığı incelemede plajın ikiye ayrıldığını gördüğünü anlatan Atıcı sözlerini şöyle sürdürdü: “Yani bir harem-selamlık plaj uygulaması olacak. Sözleşmeyi okursanız, bir süre sonra burada bir otel olma ihtimali çok yüksek. Biz bütün bunlara karşı çıkmak zorundayız. Eğer buraya üç katlı 30 tane villa yapacaksan hangi vatandaş burada oturacak? Kaç yıllığına kiraya verildiğini sordum bir tek bu soruya cevap olarak 29 yıllık denildi. Peki, efendim ‘Burayı kime kiraladın?’ diye soruyorum yine cevap vermiyorlar. Peki, ‘Burası gerçekten harem-selamlık plaj mı olacak?’ diyorum, yine cevap yok. ’30 villa yapılacak mı?’ diyorum yine cevap vermiyorlar.”

İşin peşini bırakmayacaklarını vurgulayan CHP’li vekil, “Burayı eğer halka açacaksanız. Çıkın deyin ki ‘Ben orman bakanı olarak villa yaptırmıyorum duvarları söktürüyorum, burayı mesire alanı olarak düzenleyeceğim.’ İnsanlar gelsinler burada günü birlik işlerini yapsınlar, eğlensinler. Allah’ın bahşettiği bu güzellikten yararlansınlar. Benim duymak istediğim şey budur. Bunu söylerse orman bakanı benim burada işim biter” diye konuştu.

Kadınlara pozitif ayrımcılıkmış

İhaleyi alan Notus Eğitim Hizmetleri Turizm A.Ş. yetkilisi Engin Yeniçeri de Atıcı’nın yanına gelerek bilgi verdi. Zaman zaman Atıcı’yla hararetli bir tartışma içine giren Yeniçeri şöyle konuştu: “24 kişinin girdiği ihale sonucunda yıllık 170 bin TL bedellle aldım. Bu ihale A tipi konaklamalı mesire yeri diye geçer. Sayın vekilimin bahsettiği villalar kır evi olarak geçer. Olduğu gibi halka açıktır. Ağaçların kesilmesi söz konusu değildir, sadece budama yapılmıştır.”

Tesisin halka açık olacağını kaydeden Yeniçeri, ‘harem-selamlık’ plaj iddiası için de şunları söyledi: “Bu uygulamayı kadınlara pozitif ayrımcılık olarak düşünüyorum. Ben sözleşme harici hiçbir şey yapamam, bana önerilen bütün yapıların metre karesi, yüksekliği, ebadı her şey bellidir. Yani ben kendi kafama göre bir şey yaparsam eğer sözleşme iptal edilir.”