CHP’li Ardahan Belediyesi’nde kiralık araç dönemine son: 10 senede 8 milyon 600 bin lira harcanmıştı

CHP’li Ardahan Belediye Başkanı Faruk Demir, bugüne kadar 8 milyon 600 bin lira ödenen 26 adet kiralık aracın tümünü geri göndererek, belediyede 10 yıldır süren kiralık araç uygulamasını sonlandırdı.

Fotoğraflar: Sözcü

Sözcü’den Deniz Ayhan’ın haberine göre, Ardahan belediyesinde bundan sonra yalnızca bağışlarla alınan hibe araçlar kullanılacak. Kiralık araçların maliyeti belediye bütçesine kalacak.

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Demir, kiralık araçların iki katı fazlasını CHP’li diye belediyelerden bağışlarla temin ettiklerini belirterek, “En büyük gider kalemi olan araç kirası da artık Ardahan Belediyesi’nin ve Ardahan halkının cebinde kalacak” dedi.

‘Belediyenin kasasından beş kuruş çıkmadı’

Mazbatasını alır almaz belediyeye ait araç parkında inceleme yaptığını söyleyen Demir sözlerine şöyle devam etti: “Ardahan Belediyesi 10 yıldır araçlarını kiralık olarak tedarik etmiş. Maliyeti 8 milyon 600 bin lira. Kiralık araçları iade ettik ve iki mislini belediyemizin kasasından beş kuruş çıkmadan, CHP’li kardeş belediyelerimizden hibe şeklinde aldık.”