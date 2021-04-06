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Yaramazlara biraz batar!

CHP’li amirallerin listesi ‘Saray’dan mı?

ALTAN SANCAR

[email protected] / @altansancarr

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ali Öztunç, Hürriyet ve Sabah gibi gazetelerde ‘Montrö Bildirisi’nde imzası bulunan emekli amirallerden CHP üyesi olanlar ve aile bireylerinin isimlerinin yayınlanmasına ilişkin, “Liste ‘Saray’dan gitti” dedi. 

104 emekli amiral, 3 Nisan gecesi Montrö Sözleşmesi tartışmaları ve sarıklı amiral fotoğrafına ilişkin ortak bir açıklama yayınlamıştı. İktidar, bildiriyi  ‘darbe iması’ olarak nitelendirmişti. 

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Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, dün yaptığı açıklamada, “Bu işin merkezinde CHP var, medyada göreceksiniz” demişti. 

Erdoğan’ın sözlerinin ardından açıklama yapan amirallerden ve ailelerinden CHP üyesi olanların isimleri Hürriyet, Sabah ve Star gibi gazetelerce ilan edilmişti.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da, “CHP’ye üye olan dört, aileleriyle üye olan da yaklaşık 18 kişi var. Kimi kardeşi, kimi ablası, kimi oğlu, kimi kızı, aileleriyle beraber… O gece biz sabaha kadar uyumadık, çalıştık ve tüm irtibatlarını ortaya çıkardık” demişti. 

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‘Liste saraydan gitti’

Açıklamalara ve parti üyelerinin isimlerinin yayınlanmasına tepki gösteren CHP Genel Başkan Yardımcısı Ali Öztunç, isim listesinin cumhurbaşkanlığı tarafından gönderildiğini söyledi. 

Erdoğan’ın açıklamasını hatırlatan Öztunç, “Cumhurbaşkanının sözlerinden bir saat sonra Hürriyet yazmaya başladı. Demek ki bu isimler saraydan gitti. Demek ki bu gazeteler de gazete değil, sarayın yayın organı olmuş. Hürriyet Türk basının amiral gemisiydi, artık Erdoğan’ın gemiciğidir” dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da bugünkü grup toplantısında şunları söylemişti: “Bizi darbeci gibi göstermek için şimdi de Hürriyet’i kullanıyorlar. Yandaşların itibarı yok ya. Bir parça itibarı kalmış Hürriyet’i kullanıyorlar. İnsan o gazetenin geçmişine üzülüyor. Medyanın amiral gemisiydi, şimdi kuyrukta sandal bile değil. CNNTürk de öyle…”

İçişleri Bakanı Soylu’nun sözleri ve ‘Soruşturma CHP’ye uzanacak’ tartışmalarını da değerlendiren Öztunç’a göre “Soylu’nun CHP’ye alerjisi var.”

CHP yöneticisi, “Soylu, grip olsa CHP’den biliyor. Soylu’nun CHP’den dolayı geçmişte ne yaşadığı araştırmak gerekiyor. Değil Soylu, ağababası gelse CHP’ye soruşturma açamazlar” diye konuştu.

Öztunç, üyelerinin isimlerinin yayınlamasına karşı hukuki bir girişim yapılıp yapılmayacağının parti organlarında tartışılarak kararlaştırılacağını belirtti. 

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