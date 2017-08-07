CHP’li Altıok: Tek tip elbise tüm Türkiye’ye giydirilmek isteniyor

CHP Genel Başkan Yardımcısı Zeynep Altıok, “Tek tip bir elbise aslında FETÖ’cülere değil tüm Türkiye’ye giydirilmek isteniyor” dedi.

Darbe girişimine dair ‘Erdoğan’a suikast’ girişimi davasının sanıklarından biri ‘Hero’ yazılı bir tişört giyerek mahkemeye gelmişti. Sanığın kıyafeti tepki çekerken, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, ‘darbe girişimi anması’nda yaptığı konuşmada “Artık bunlar (FETÖ sanıkları) mahkemeye çıkarken Guantanamo’da olduğu gibi bunları da tek tip elbiseyle çıkaralım. Tek tip elbise” demişti.

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Çalışmalar kısa bir süre önce başlamış, kıyafetlerin renginin badem kurusu olacağı açıklanmıştı.

Erdoğan, darbecilerin tulum, ‘teröristlerin’ ceket pantolon giyeceğini söylemişti.

‘Oğan’ın açıklaması tesadüf değil’

Cumhuriyet’ten Kemal Göktaş’a konuşan Altıok, AKP’li Ayhan Oğan’ın “Yeni bir devlet kuruyoruz, kurucusu da Erdoğan” demesinin bir gaf ya da tesadüf olmadığını belirterek şunları söyledi: “AKP iradesinin zaman zaman yaptığı Cumhuriyetimizi ve Atatürk’ü açık hedef alan açıklamaların ‘münferit’ denerek geçiştirilmesine de alışkınız. Nitekim Bekir Bozdağ bahsi geçen açıklamaya ‘kişisel’ diyerek şaşırtmadı. Erdoğan’ın ’15 Temmuz, 18 Mart’tan çok daha anlamlı’ deyişi bu son açıklamayla tutarlı değil mi? İsmail Kahraman’ın ‘Anayasada laiklik olmamalı’ sözü bu yönde en yetkili ağızdan yapılan açıklamaydı.”

‘Bilnçli bir rejim değişikliği için kurgunun dışavurumu’

Bu sözlerin öncesi ve sonrasıyla ‘bilinçli bir rejim değişikliği için kurgunun dışavurumu ve güç kazandıkça fütursuzlaşmanın ifadesi’ olduğunu kaydeden CHP’li vekil şöyle devam etti: “Bu açıklamalarla meşrulaştırılan laiklik ve Cumhuriyet karşıtı anlayış, müftülere nikah yetkisi verilmesi, eğitimin Ensarlaştırılması, evrim teorisinin derslerden çıkarılması, milli zaferlerin, bayramların yok sayılması gibi adımlarla eyleme; metrobüste, Maçka parkında şortlu kadına yönelik saldırı, Kadıköy’de müzisyene yönelik şiddet, Urfa’da Atatürk heykeline şeriatçı saldırı gibi örneklerle de şiddet ve intikama dönüşüyor. Son 15 yıldır laikliğe ve demokrasiye olan gerici saldırıların tamamı ‘bilinçli’ bir ‘kindar nesil’ amacı ve anlayışının ortak ve sistemli ürünüdür ve cezasızlıkla teşvik ediliyor.”

‘Türkiye çok kötü bir noktaya gidebilir’

Altıok, OHAL ile birlikte rejimin adının OHAL olduğunu kaydetti: “Tek tip bir elbise aslında FETÖ’cülere değil tüm Türkiye’ye giydirilmek isteniyor. Tek tipçi akıl herkesi tek tipleştiriyor. Daha yargılama bitmeden, kimin ne suçu işlediği, hangi oranda suça iştirak ettiği belli değilken herkesi aynı şekilde yaftalamak şiddet kültürünü besliyor. Sivil silahlanmayı teşvik eden söylem ve eylemler Türkiye’yi çok kötü bir noktaya götürebilir.”