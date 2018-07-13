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Yaramazlara biraz batar!

CHP’li Altay’dan ‘Dinledim, konuşmadım’ diyen İnce’ye: Karar benim değil, onun

 

CHP Grup Başkan Vekili Engin Altay, cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce’nin, “Altay’ı dinledim, seçim gecesi konuşmadım” yolundaki sözlerine yanıt verdi:“Karar benim değildir, onundur. Ben liderlik yaptığım noktalarda, etrafımdakileri dinlerim, kararı ben veririm.”

Fotoğraf: DHA

İnce, dün katıldığı Habertürk yayınında şöyle demişti:“(CHP’li vekil) Yaşar Tüzün ‘Abuk subuk şeyler yazıyorlar, çıkıp bir konuşma mı yapsan’ dedi, Engin Altay da ‘Bekleyelim, YSK açıklasın, konuşmayalım’ dedi. Karamollaoğlu da konuşmamıştı, Akşener de, Kılıçdaroğlu da. Ben sosyal medyada bu dedikoduları o anda bilmiyordum. Yorgundum, kampanyanın yorgunluğu vardı, Ben Altay’ı dinledim. Birlikte yönettik bu kampanyayı, böyle bir sıkıntı olacağını bilseydim.”

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Altay, kampanyanın ilk gününden bu yana İnce’nin en yakınındaki isimlerden biriydi.

‘Karar benim değildir, onundur’

AA’nın aktardığına göre, Meclis’te düzenlediği basın toplantısında İnce’nin sözleri sorulan Altay, şu değerlendirmeyi yaptı: “O geceyle ilgili Sayın İnce, belki biraz eksik söyledi. O gece açıklama yapılıp yapılmamasıyla ilgili bir değerlendirmeyi kendi aramıza yaptık. YSK ve Anadolu Ajansı verilerinin netleşmesi noktasında bence beklemekte fayda vardı. Halen aynı düşüncedeyim. O gece çıkıp ne diyecektik? Seçimi kaybettik desek kaybetmedik, kazandık desek kazanmadık. Verileri, veri akışlarını takip ediyoruz. Tabloya bakıyoruz. Anadolu’nun dört bir yanından özel olarak da veri alıyoruz. Olumsuz bir tabloyla karşı karşıya olduğumuzu saat 9 itibarıyla gördük. Ama siyasette umut bitmez. Gece’nin 4’ünde kalkıp, Erdoğan’a hayırlı olsun demesinin de bir anlamı yoktu. Karar benim değildir, onundur. Ben liderlik yaptığım noktalarda, etrafımdakileri dinlerim, kararı ben veririm. O karar da bizim değerlendirmelerimizle birlikte kendisine aittir.”

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‘Yapılanlar doğrudur’

Bu konunun ‘mesele haline getirilmemesi’ gerektiğini söyleyen Altay şöyle devam etti: “Şunu anlamıyorum; ‘O gece niye 2’de 3’te televizyona çıkılmadı’ meselesine kamuoyu çok takıldı. Çıkılıp ne denilecekti? Herkes işin son dakikasına kadar, sandıktaki sandıkta, seçim kurullarındaki burada işini yapar, bütün bu işler, ertesi gün öğlene doğru bitti. İş bitmeden, çıkıp da ortalığı birbirine katmanın da alemi yok, daha netleşmemiş bir yenilgiyi kabul etmenin de bir alemi yok. Yapılanlar doğrudur. 24 Haziran’la ilgili bir şey kaşınmak isteniyorsa, kaşınacak nokta gece niye açıklama yapılmadı noktası değildir.” 

İnce’ye dünkü açıklamalarından dolayı kırgın olup olmadığının sorulmasına karşılık Altay, kırılmadığını, İnce’nin 16 yıllık dostu olduğunu, ömrü sona erene kadar da dostu kalacağını söyledi.

Kurultaya yönelik imza tartışmalarının sorulması üzerine CHP yöneticisi, CHP’nin sahibinin örgüt olduğunu vurguladı.

Altay, parti örgütünün böyle bir değerlendirme ortaya koyması halinde elbette kurultayın yapılabileceğini belirtti: “Ama bin 270, bin 280 insanın ayrı ayrı ne düşündüğünü ben bilmiyorum. En azından 650 insanın, nihai olarak bir karar, irade koyduğunu henüz görmüş değilim. Görürsek zaten bu mesele hallolmuş olunacak.”

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