CHP’li Altay’dan Erdoğan’a: ‘Koprolali’ hastalığına yakalanmış, şifa diliyorum

CHP Grup Başkan Vekili Engin Altay, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın son günlerdeki sözlerinin ‘ulusal birlik açısından büyük sorunların habercisi’ olduğunu söyledi.

Meclis’in Çankaya kapısı önünde konuşan Altay, TSK için dua ederek “Sınırlarımızı her türlü terör tehdidinden arındırın” demelerinin Erdoğan’ı rahatsız ettiğini, cumhurbaşkanını ‘çıldırttığını’ söyledi.

Başbakan Binali Yıldırım’ın da “Afrin, iktidarla muhalefeti birleştirdi” sözünün Erdoğan’ı gerdiğini aktaran Altay, ÖSO’yla ilgili “Elbette bunların içinde Suriyeli vatanseverler ve Türkmenler de var ama El-Kaide uzantılı gruplar da var. Dikkatli olun, yeni sorun alanları açmayın” diyerek samimi uyarılarda bulunduklarını aktardı.

CHP’li siyasetçi şunları kaydetti: “Cumhurbaşkanının son günlerdeki söylem ve eylemleri, Türkiye’nin selameti ve esenliği bakımından, ulusal birliğimiz açısından büyük sorunların habercisi niteliğindedir. Söylediklerimiz, yapıcı ve samimi bir uyarıdan ibaretti ama bütün bunlar Erdoğan’ı çıldırtıyor. Neden rahatsız oluyor, anlamıyoruz. Bizim bu uyarılarımızın bir nedeni de geçmişteki yanlışların tekerrür etmemesidir.”

‘Hastalığa yakalandı’

Altay, sözlerini şöyle sürdürdü: “Siyasette devletin en tepesindeki insandan partisinin bütün sözcülerine kadar ‘terbiyesiz, edepsiz, ulan ahlaksız’ lafları havalarda uçuşuyor. Öncelikle şunun bilinmesi lazım… Tarafsız kalacağına dair namusu ve şerefi üzerine yemin edip bu yemini çiğneyen birinden Türkiye’de hiç kimsenin alacağı ahlak dersi olamaz. Bir hastalık var tıpta ‘koprolali’ diye. ‘Koprolali’ hastalığı şu demek. ‘Bir kişinin istemsiz bir şekilde küfürlü ve saldırgan sözler söylemesi.’ Üzülerek, ifade etmek lazım. Recep Tayyip Erdoğan ‘koprolali’ hastalığına yakalanmıştır. Allah’tan şifa diliyorum. Türkiye’nin selameti için kendisinin bu hastalıktan bir an önce hastalıktan kurtulması gerekir. Şimdi burada ‘ahlaksız’ kavramından kastedilen tabi ki siyasi ahlaktır ama kime ‘siyasi ahlaksız’ denildiğine de bir bakmak lazım. Bir siyasetçi, üstelik devletin en tepesindeki siyasetçi gerilimden, kutuplaşmadan, kamplaşmadan besleniyorsa o bir siyasi ahlaksızdır. Namusu ve şerefi üzerine ettiği yemini çiğneyen bir siyasetçi siyaseten ahlaksızdır. Mehmetçik, kan akıtıp, can verirken bunu bir ‘tek adam şovu’na çevirmek isteyen siyasetçi, siyaseten ahlaksızlığın daniskasını yapmaktadır. ‘Koprolali’ hastalığından bir an önce kurtulmasını kendisine tavsiye ediyoruz.”