CHP’li Altay’dan AKP seçmenine: 16 Nisan’ı da Allah’ın bir lütfu olarak görmek lazım

CHP Grup Başkan Vekili Engin Altay, ‘partili cumhurbaşkanlığı’nı merkeze alan anayasa değişikliği referandumuyla ilgili AKP seçmenine seslendi: “Erdoğan’ı seviyorsanız siz de ‘Hayır’ deyin. Erdoğan’ın hayrına, ‘Hayır’da fayda var.”

Meclis’te düzenlediği basın toplantısında konuşan Altay, değişiklik teklifinin Meclis’ten milletvekillerine yönelik erken seçim şantajıyla geçirildiğini belirtti.

Altay, AKP seçmenine de referandumla ilgili ‘Hayır’ çağrısı yaptı: “Erdoğan’ı seviyorsanız sizde ‘Hayır’ deyin. Erdoğan’ın hayrına ‘Hayır’da fayda var. Bu teklifin kabul edilmesi demek Türkiye için bir felakettir. Parti devleti inşasının önünü açacak bir tekliftir. Parti devleti inşa edilen ülkeler kaos kamplaşma olur. 16 Nisan demokrasinin galip geleceği bir tarihin adı olacaktır. 16 Nisan’ı da Allah’ın bir lütfu olarak görmek lazım.”

Referandumda ‘Hayır’ diyeceklerin PKK’lılarla aynı muameleyi göze aldığını savunan Antalya Cumhuriyet Başsavcı Vekili Cevdet Kayafoğlu’nun açıklamalarına da değinen Altay şunları söyledi: “Ben de bu başsavcı vekiline diyorum ki; bu yaptığının hesabını bir gün hukuk önünde vereceksin. Küsmece yok. Aynı başsavcı vekilinin PKK ile bir sorunu varsa Kandil ile İmralı arasında kuryelik yapan siyasetçilerden işe başlamasını tavsiye ederim. Bu adi bir işgüzarlıktır. Ucuz bir işgüzarlıktır. Adaleti kirleten bir tutumdur. Bu başsavcı vekili ile ilgili Adalet Bakanlığı ve HSYK’nın harekete geçmesi lazım.”