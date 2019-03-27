CHP’li Altay’a ‘cumhurbaşkanına tehdit’ soruşturması

CHP Grup Başkan Vekili ve İstanbul Milletvekili Engin Altay hakkında ‘cumhurbaşkanına hakaret ve tehdit‘ suçlamalarıyla Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nca soruşturma başlatıldı. Gerekçe Altay’ın Karadeniz TV’de yaptığı açıklamalar.

Fotoğraf: DHA

Altay, ‘Siyaset Gündemi’ isimli programda şu ifadeleri kullanmıştı: “31 Mart’ta bütün yaşananlar yani siyasi tablo ortada ama bunun üzerine aklıyla alay edildiğini düşünen vatandaşlarımız (Cumhurbaşkanı Tayyip) Erdoğan’dan ve (MHP Genel Başkanı Devlet) Bahçeli’den, bay dumur ve bay kamburdan hücrede bunun hesabını soracaktır…”

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Altay: Bu kadarına da pes

Açılan soruşturma üzerine bir açıklama yapan Altay, ‘hücre‘ kelimesini ‘oy kullanma kabini‘ olarak kullandığını ancak iktidara yakın medyanın bunu çarpıttığını söyledi.

Burada ‘cezaevi‘ tehdidi çıkarılmasının ancak ‘yandaş basının ve trollerin haber zekasıyla‘ açıklanabileceğini kaydeden Altay, bu durumun ‘cumhur ittifakı‘nın kaybetme korkusundan kaynaklandığını ifade etti.

Yargıyı da eleştiren Altay şunları söyledi: “Anayasa’nın “suçluluğu mahkeme kararı ile saptanıncaya kadar kimse suçlu sayılamaz” hükmüne rağmen, istihbarat kurumlarının fişlemeleriyle insanları terörist ilen etmeye kalkan, hukuksuz-ahlaksız fişleme belgelerini basına servis eden, vatandaşların devletin koruması altında olması gereken kişisel verilerini, birkaç oy fazla alabilmek için yandaş basın aracılığıyla ortaya saçanlar hakkında hiçbir adım atmayan yargının, yandaş basın ve trollerin operasyonu üzerine harekete geçmesi, adalet sisteminin geldiği nokta açısından da ibretliktir. Bu kadarına da pes…”

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