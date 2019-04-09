CHP’li Altay: Polis Büyükçekmece’de ev basıp ‘Kime oy verdiniz’ diyor

CHP Sözcüsü Faik Öztrak, AKP’nin ‘reddedileceğini anlayınca’, Büyükçekmece başvurusunu geri çektiğini söyledi. Öztrak, “Bu ülkede seçimlerin arızasız yürütülmesinden de sorumlu iktidarın görevini düzgün yapamadığı görülmektedir. Ya çok beceriksizsiniz ya da çok mızıkçısınız” diye konuştu.