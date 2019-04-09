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Yaramazlara biraz batar!

CHP’li Altay: Polis Büyükçekmece’de ev basıp ‘Kime oy verdiniz’ diyor

CHP Grup Başkan Vekili Engin Altay, İstanbul’un Büyükçekmece ilçesindedeki ‘sahte seçmen’ iddiasıyla ilgili “Büyükçekmece üzerinden İstanbul seçimini iptal etmek istiyorlar” dedi.

Fotoğraf: DHA (Arşiv)

AKP bugün (9 Nisan) İstanbul’da yerel seçimlerin tümden yenilenmesini istemişti. İstanbul’da CHP’li Ekrem İmamoğlu, AKP’li rakibi Binali Yıldırım’ın yaklaşık 15 bin oy önünde.

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Altay, “Büyükçemce’de polis evleri basıyor, ‘Hangi partiye oy verdiniz’ diye soruyor” dedi.

AKP’nin öne sürdüğü ‘organize usulsüzlükler var‘ iddiasına da değinen Altay, “Ortada organize bir iş varsa (Cumhurbaşkanı Tayyip) Erdoğan’ın ekibinin organize beceriksizliği vardır” diye konuştu.

CHP’li başkan vekili, Büyükçekmecelilerin ‘iradesini teslim etmeyeceğini‘ de sözlerine ekledi.

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CHP: AKP reddedileceğini anlayınca Büyükçekmece başvurusunu çekti

CHP Sözcüsü Faik Öztrak, AKP’nin ‘reddedileceğini anlayınca’, Büyükçekmece başvurusunu geri çektiğini söyledi. Öztrak, “Bu ülkede seçimlerin arızasız yürütülmesinden de sorumlu iktidarın görevini düzgün yapamadığı görülmektedir. Ya çok beceriksizsiniz ya da çok mızıkçısınız” diye konuştu.

Kaç oy farkı ikna edici olurdu? (1.5)

Bakalım, kazandığı seçimleri meşru, kaybettiklerini gayrimeşru görme eğilimindeki zihniyet, kendi meşruiyetinin temelinde yer alan ‘sandığı’ da gözden çıkaracak mı? Sanmıyorum!

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