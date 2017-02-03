CHP’li Altay: ‘Hayır’ diyenleri terörist ilan edecekseniz referanduma ne gerek vardı?

CHP Genel Başkan Yardımcısı Engin Altay, hükümetin ‘Evet’çiler ve ‘Hayır’cılar kutuplaşması yaratmak için gayret gösterdiğini belirterek, “Bu referandumda hayır diyen, ‘Hayır’ çıksın diye uğraşan herkesi terörist ilan edecek idiyseniz bu referanduma ne gerek vardı?” diye sordu.

İstanbul’da basın açıklaması düzenleyen Altay, ‘partili cumhurbaşkanlığı’nı merkeze alan anayasa değişikliği ile ilgili “Herkes biliyor ki bu anayasa sarayda yazılmıştır. Yine herkes biliyor ki TBMM’den gerek Bahçeli’den gerekse kimi AKP yöneticilerinin sayın milletvekillerimize yönelik olarak bir erken seçim şantajıyla TBMM’ye dayatılarak geçirildiği de hepimizin malumu” diye konuştu.

‘Halka terör şantajı yapılıyor’

Anayasa değişikliğiyle ilgili ‘terör şantajı’ yapıldığını savunan Altay, bunu ‘ahlaki’ bulmadıklarını kaydederek, şöyle devam etti: “Meclisten erken seçim şantajıyla bu anayasayı geçirmiş olabilirsiniz ama bu milletin terör şantajına boyun eğeceğini sanmıyorum. Tabi akla şu da geliyor. Bu terör ne menem şeydir ki tıpkı 7 Haziran ile 1 Kasım’da olduğu gibi birden bire hortlayan ve sonra birden kesilebilen, sonra şimdilerde yeniden hortlayan bu terör saldırılarının AKP tarafından mı kontrol edildiği sorusunu akla getiriyor. Siz milleti evet çıkmazsa terör artar, terör yaygınlaşır diye tehdide maruz bırakırsanız millette size der ki ‘Bu teröristlerin ipi sizin elinizde mi?’ der. Bu milletimize kaba, adi, küstahça bir şantajdır. Milletimiz başkanlık eksenindeki 7 Haziran seçimlerinde nasıl sarı kart gösterdilerse bu referandumda da aynı şey olacaktır.”

‘Evet’ demek yeni 15 Temmuz’lara sebep olur’

AKP’li eski bir bakanın “Hayır’ demek 15 Temmuz’a ‘Evet’ demektir” sözlerini hatırlatan Altay, “Bu referandumda ‘Hayır‘ diyen, ‘Hayır’ çıksın diye uğraşan herkesi terörist ilan edecek idiyseniz bu referanduma ne gerek vardı?” diye sordu.

Altay, referandumda ‘Hayır’ demenin ‘demokrasi aşkı’nın tecellisi olduğunu savunarak, “Tam tersine evet demek tek adam yönetiminin, temel hak ve özgürlüklerimizin anayasal güvenceye bağlı bütün haklarımızın anayasal düzenden çıkarılarak bir kişinin iki dudağının ucuna teslim edilmesi yeni 15 Temmuzların yaşatılmasına ve yaşanılmasına vesile olur” dedi.