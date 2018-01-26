Diken

Yaramazlara biraz batar!

CHP’li Altay: Erdoğan operasyona verdiğimiz destekten rahatsız

Share19
Flip
WhatsApp
+1
Pin
Pocket
Shares 19

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, ‘Zeytin Dalı Harekatı’na ilişkin, CHP’nin Afrin operasyonuna başladığı günden beri destek verdiğini anımsatarak, bu durumdan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın rahatsız olduğunu ileri sürdü.

Fotoğraf: DHA

Meclis’te düzenlediği basın toplantısında gündeme ilişkin açıklamalarda bulunan Altay, sözlerine şöyle devam etti: “Tayyip Erdoğan, bu operasyonu milli davayı, Türkiye’nin huzurunu, bütünlüğünü ilgilendiren böyle bir konuyu bir ‘one man’ şova çevirmek istiyorsa bunda başarılı olmayacak. Kendisine bir başarı hikayesi çıkarma gayreti geri tepecek. Askerin, Mehmetçiğin kanı üzerinden kim siyaset yaparsa Allah onun belasını versin. Desteklerini açıkladığı böyle hassas bir dönemde Erdoğan’ın hala yerli ve milli  polemiği yapması anlaşılabilir değildir. Bir gayri milli varsa böyle ulusal bir dava üzerinden yerlilik ve millilik polemiği yapandır. O da Tayyip Erdoğan’dır. 80 milyonun gözünün kulağının Mehmetçikte olduğu noktada yerli ve millilik polemiği yapmanın karşılığı edepsizliktir. Böyle bir siyasi süreçte bu işten iç siyasete malzeme sağlamak için AK Parti’nin toplum nezdinde kaybolan itibarını yeniden kurtarmak için ana muhalefet partisiyle polemik yapmak siyasi edepsizliğin daniskasıdır.”

Reklam

CHP’li Altay, hükümetten dört şey istediklerini söyledi.

“1- Samimi olun. Mutlaka samimi olun.

2- İki askeri ve diplomatik bütün angajmanlarınızı en azından ana muhalefetle paylaşın.

3- Dikkatli olun. Stratejik hatalar yaparak Mehmetçiğin büyük kayıplar vermesine yol açacak büyük kayıplardan sakının.

4- Her zaman söylediğimiz, olması gerekeni bir kere daha söylüyoruz terörle katı mücadele ederken eş zamanlı olarak Türkiye’nin Kürt sorunu çözümüne yönelik yapıcı adımlar atın, atalım. Bütün siyasi partiler birlikte atalım.”

Kılıçdaroğlu, Erdoğan-Trump görüşmesinin kaydını istedi

CHP lideri desteğe rağmen eleştiriden rahatsız: Erdoğan’da takıntı var

CHP’li Yılmaz: Ülkenin çıkarlarında iktidarla muhalefet arasında ayrım kalmıyor

CHP’den tam destek: Ülkemizin milli güvenliği ve çıkarları her şeyin üstündedir


Share19
Flip
WhatsApp
+1
Pin
Pocket
Shares 19

SON HABERLER

CHP’li Altay: Erdoğan operasyona verdiğimiz destekten rahatsız

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, ‘Zeytin Dalı Harekatı’na ilişkin, “Tayyip Erdoğan, bu operasyonu milli davayı, Türkiye’nin huzurunu, bütünlüğünü ilgilendiren böyle bir konuyu bir ‘one man’ şova çevirmek istiyorsa bunda başarılı olamayacak. Kendisine bir başarı hikayesi çıkarma gayreti geri tepecek” dedi.

Diken 'Yılın Internet Gazetesi' ödülünü kazandı...