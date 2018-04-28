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Yaramazlara biraz batar!

CHP’li Altay ‘aday açıklama tarihi’ verdi: Salı sallanabilir, en geç 5 Mayıs

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CHP Grup Başkan Vekili Engin Altay, partisinin cumhurbaşkanı adayını 1 ile 5 Mayıs arasında açıklayacağını söyledi ve ekledi: “Son güne kalmaz. Salı sallanabilir.”

Fotoğraf: DHA

CHP’ye yakın gazetecilerin parti içinden aktardığına göre genel merkezde cumhurbaşkanlığı adaylığı için Yılmaz Büyükerşen, Muharrem İnce ve İlhan Kesici’nin isimleri öne çıkmış durumda.

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Fox TV yayınına katılan Altay, “CHP’nin cumhurbaşkanı adayı kim olacak, ne zaman açıklanacak?” sorusuna yanıt verdi.

Siyasette ‘imkansız’ diye bir şey olmadığını ve her ismin konuşulabileceğini belirten Altay şöyle devam etti:, “Çok büyük olasılıkla adayımız CHP üyesi olan bir kişi olacak. Şu anda ben de bilmiyorum. Şunu biliyorum, Türkiye’yi kucaklayıcı, kapsayıcı bir isim olacak. Adayı açıklamak için son güne kadar beklenileceğini tahmin etmiyorum. 1 ile 5 Mayıs arasında açıklanır diye düşünüyorum. Salı önemli bir gün, 1 Mayıs. Salı sallanabilir.” 

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11’nci cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün muhalefetin çatı adayı olacağına yönelik iddiaların ardından İYİ Parti Meral Akşener, 100 bin imzayla aday olacağını açıklarken, Gül’ün ortak aday olması için çekilmeyeceğini de vurgulamıştı. Parti yönetimi de bu kararı teyit etmişti. CHP ise “CHP’nin gündeminde Abdullah Gül diye bir isim olmadı, şimdi de yok, olmayacak da” demişti.

Suskunluğunu koruyan Gül, bugün bir basın toplantısı düzenleyecek.

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