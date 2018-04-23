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Yaramazlara biraz batar!

CHP’li Aksünger, İYİ Parti’ye ‘Yetmez ama evet’ deyip HDP ile ittifak çağrısı yaptı

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CHP’li Erdal Aksünger partisini HDP ile ittifak yapmaya çağırdı.

Fotoğraf: DHA

CHP’nin eski genel başkan yardımcısı olan Erdal Aksünger İYİ Parti ile 15 milletvekili verilerek yapılan işbirliği için ‘yetmez ama evet’ yorumunu yaptıktan sonra HDP’nin de düşünülmesini teklif etti.

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Aksünger Twitter’da şöyle yazdı: “Cumhuriyet Halk Partisi, kurucu olmanın sorumluluğu ile milli iradenin engellenmemesi için gövdesini siper etmiştir. Yetmez ama evet. HDP de bu kardeşlik ittifakında olmalıdır. Birlik olalım, barajı sıfırlayalım!”

 

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