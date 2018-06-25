CHP’li Aksünger: Genel başkan ve yöneticiler sınıfta kaldı

Partisinin 24 Haziran seçimlerindeki performansını eleştiren CHP’li Erdal Aksünger, “Genel başkan ve yöneticiler sınıfta kaldı. Topluma açıklama yapmayarak, beklentileri yerle bir ettiler. Parti içi mücadele artık farklı bir mecraya taşınacak” dedi.

Sandık sonuçlarına dair birçok endişesinin olduğunu belirten parti meclisi üyesi Aksünger, sonuçların soru işaretleriyle dolu olduğunu ve bazı şeyleri araştırıp sağlamasını yapamamaktan kaynaklanan bir sürü tereddütle dolu bir seçim geçirildiğini söyledi.

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Aksünger, partisinin milleti tereddütte bıraktığını ve aynı şeyin Muharrem İnce için de geçerli olduğunu savundu.

Aksünger sözlerine şöyle devam etti: “Ne yazık ki üzüntü verici. Bu kadar büyük tereddütler içerisinde sonuçlanan seçimi yorumlamak da zor. Kafamda bu sonuçları kabullenmeme düşüncesi hep olacak çünkü çok soru işareti var. Bu soru işaretlerini toplumun da taşıdığını düşünüyorum. Onlar aydınlanmadığı sürece bu seçimlerin üzerinde hep gölge olacak. CHP’nin genel başkanı ve yöneticileri sınıfta kaldı. Seçim gecesi topluma açıklama yapmayarak, beklentileri yerle bir ettiler. Bu da ayrı bir üzüntü sebebi.”

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Özellikle MHP’nin, Kürt seçmenin olduğu yerlerde aldığı oyları anormal bulduğunu söyleyen Aksünger, “Bu sonuç tam bir muamma” dedi ve hiç kimsenin MHP’nin bu kadar oy alacağını düşünmediğini savundu.

‘Basiretsiz yöneticilerle birlikte mücadele etmek zor’

İnce’nin yüzde 30’un üzerinde oy aldığını belirten Aksünger şöyle devam etti: “CHP, Muharrem İnce’ye yetişemedi. Psikolojik sınırı aşamadı. Kimse bunu bir başarı olarak gösteremez. İYİ Parti’nin adayı Meral Akşener ile HDP’nin adayı Selahattin Demirtaş da mazeret olabilir. Ama bu kadar düşük oy alacakları çok da tahmin edilemiyordu. Bütün anketler şaştı. Biz de şaşırdık. MHP konusu muamma olarak kaldı. Başka bir hikayenin eseri olduğu konusunda tereddütüm yok. Toplumun kafasında bu kadar soru işareti varken bu seçim sonuçlarını kabul etmek topluma da ihanet etmek anlamına gelir.”

Bundan sonra da mücadele edeceklerini belirten Aksünger, “Mücadele etmek ayrı bir şey ama bu kadar basiretsiz yöneticiler ile birlikte mücadele etmek de zor” ifadelerini kullandı. Türkiye’de sürecin, cumhuriyetin, laikliğin güvencesinin CHP olacağını vurgulayan Aksünger şöyle konuştu: “Parti içi mücadele artık farklı bir mecraya taşınacak. Artık ülkeyi yönetme refleksi üzerinden hareket eden insanlara ihtiyaç var. Sadece parti içerisinde iktidar olmayı düşünen insanlara ihtiyaç yok. Buna genel başkan da dahil. Yeni yapılanmaya ihtiyaç var. Liyakat ile parti kendini toparlayarak toplumun her kesimine umut olmaya devam etmeli. Kan değişimlerinin olması gerekiyor. Kast sisteminin bir an önce ortadan kaldırılması gerekiyor. Kaldırılmazsa ülkeyi harap edecek.”