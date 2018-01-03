CHP’li Akaydın: Gül’ün adaylık ihtimali beni tedirgin etmeye başladı

CHP Antalya Milletvekili Mustafa Akaydın, CHP’nin cumhurbaşkanlığı seçimleri için Abdullah Gül’ü aday gösterme iddiasının kendisini tedirgin etmeye başladığını belirterek, “Kesinlikle karşıyım” dedi.

Manavgat ilçe örgütünü ziyaretinde bu haftadan itibaren kendisini bir konunun tedirgin etmeye başladığını belirten Akaydın şöyle devam etti: “‘CHP başkanlık için aday gösterirse başarılı olmayabilir Tayyip bey karşısında, acaba sağ tarafı daha iyi kucaklayan bir aday mı göstersek’ gibi bir kamuoyu oluştu. Burada da adı geçen kişi Abdullah Gül, biliyorsunuz. Kesinlikle karşıyım. Bunu ifade ediyorum. Benim tanıdığım Abdullah Gül, 1994’te Recep Tayyip Erdoğan ile Beyaz Saray’ın kapısında kapıcılık yapmış adamdır. Üniversiteleri de FETÖ’cü rektörlerle dolduran, canlı örnek beni çizen adam. Ve şu an Abdullah Gül’ün atadığı rektörlerden dört beşi FETÖ’den içeridedir. Bunu açık açık beyan ediyorum.”

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‘Ekmeleddin konusunda hatalıydık’

CHP’li vekil, 2014’teki cumhurbaşkanlığı seçimlerinde muhafazakar kesimden Ekmeleddin İhsanoğlu’nun aday gösterilmesinin de yanlış olduğunu kaydetti: “Genel başkanımızı korumak için hiçbir zaman dokundurmadık. Parti içinde kapattık, bunun üzerine hiç gitmedik. İnşallah böyle bir yanlış yapmadan bir süreç geçiririz. Birçok CHP’linin de düşüncesinin bu olduğundan eminim.”