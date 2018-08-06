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Yaramazlara biraz batar!

CHP’li Ağbaba’dan özeleştiri: CHP’yi bu konuma AKP bile getirememişti

 

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, olağanüstü kurultay gündemiyle partinin yara aldığını belirterek, “Bu konuma AKP bile CHP’yi getirememişti, maalesef kendi elimizle kendi içimizde getirdik. Onun da özeleştirisini yapmak zorundayız” dedi.

Fotoğraf: DHA (Arşiv)

CHP’deki kurultay çağrı grubu adına açıklama yapan parti meclisi üyesi Gaye Usluer, perşembe günü 630 imzayı genel merkeze teslim ettiklerini açıklamıştı. Kurultayın toplanması için gerekli imza sayısı 621 olarak hesaplanırken genel merkez, mükerrerler ve üye olmayan imzaların çıkarılması sonrası 605 imzanın kaldığını öne sürüyor. Daha önce noterden tasdik ettirilmiş ancak henüz resmen işleme konmamış imzaların genel merkeze sunulması için geçerli yasal sürenin sonu bugün saat 17.00.

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AA’nın haberine göre Ağbaba, memleketi Malatya’da konuştu.

’24 Haziran’ın muhasebesi yapılması lazım’

Hiç kimsenin, özellikle de hiçbir CHP’linin topluma umutsuzluk aşılamaya ve kavga etmeye hakkı olmadığını söyleyen Ağbaba şöyle devam etti: “Bu kavgadan mutlu olan tek bir siyasi parti var o da AKP ve CHP’nin karşıtları. Herkes bayram ediyor. 24 Haziran akşamına kadar gece-gündüz demeden çalışan, partiye oy veren insanlara haksızlık yapılıyor. Bir özeleştiri lazım mı? Kesinlikle lazım. Yanlış varsa bu yanlışların hep birlikte giderilmesi, düzeltilmesi lazım. CHP’yi hiçbirimizin, hiçbir siyasetçinin, konumu ne olursa yıpratmaya, bu tartışmalarla zaman geçirmeye hakkı yok. 24 Haziran’da hem Cumhurbaşkanlığı hem de milletvekilliği seçimlerinde CHP, hedeflediği oyu alamamıştır. Bunun bir özeleştirisi, muhasebesi yapılması lazım. Ama şu anda Türkiye’nin gündeminde başka hiçbir şey yokmuş gibi bütün yandaş medyanın, bütün Türkiye’nin gündeminin bu olması da CHP’nin kurumsal kimliğine zarar vermektedir.”

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Sağduyu çağrısı yapan ve sonuç ne olursa olsun CHP’nin süreçten yara aldığını belirten Ağbaba, “Bu konuma AKP bile CHP’yi getirememişti, maalesef kendi elimizle kendi içimizde getirdik. Onun da özeleştirisini yapmak zorundayız” dedi.

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