CHP’li Ağbaba’dan ‘kısa’ soru: Salgın bitti mi de KÇÖ’yü kaldırıyorsunuz?

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, kısa çalışma ödeneğinden (KÇÖ) 1.3 milyon kişinin faydalandığını belirterek salgın süresince kaldırılmaması gerektiğini söyledi.

Fotoğraf: Reuters

Covid-19 salgını nedeniyle devreye alınan kısa çalışma ödeneğiyle, işyerleri faaliyetin durduran çalışanlara devlet desteği sağlanıyor. Ancak söz konusu uygulamanın bu ay sonu itibariyle bitirileceği açıklandı.

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AA’nın haberine göre CHP Kırıkkale İl Başkanlığı’nda basın toplantısı düzenleyen Ağbaba, Türkiye’nin ‘ikili bir yapıya dönüştüğünü’, bir tarafta ‘Türkiye’nin güllük gülistanlık olduğunu anlatan haberlerin, diğer tarafta hayatın gerçekleri’nin bulunduğunu ifade etti.

Kısa çalışma ödeneğinin sona ereceğini anımsatan CHP’li siyasetçi, ödeneğin salgın sebebiyle devreye alındığını hatırlattı.

Ağbaba, sözlerini şöyle sürdürdü: “Bu ödenek mart ayında başladı. Peki Covid-19 bitti mi Türkiye’de? Şimdi daha da artıyor. Ülke bir hafta 10 güne kadar bu şekilde giderse kıpkırmızı olacak. Şimdi 1 milyon 300 bin kişinin aldığı kısa çalışma ödeneği kaldırılacak. Allah aşkına salgın bitti mi de bu ödeneği kaldırıyorsun? Bu da doğru değil. Kitlesel bir işsizlikle karşı karşıyayız. Bizim gibi orta gelirli ülkeler, gelirinin 3.6’sını salgın döneminde esnafa, fakir fukaraya verdi. Yoksul ülkeler 1.6’sını, biz ise bütün gelirimizin yüzde 1’ini verdik. Bizden daha yoksul ülkelerden daha az vermişiz. Durumumuz bu.”