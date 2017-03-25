CHP’li Ağbaba’dan Bozdağ’a: Hocaefendisine nasıl toz kondurmadığını biliriz

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, Gülen Cemaati’nin yargıda yapılanmaya ‘CHP’nin girişimiyle’ başladığını öne süren Adalet Bakanı Bekir Bozdağ’a “Biz Bekir Bozdağ’ın, Hocaefendi’sine nasıl toz konduramadığını, yatıp kalkıp geçmiş olsun mesajları gönderdiğini, sabah akşam nasıl Fethullah Gülen’i övdüğünü biliriz” diye yanıt verdi.

Bozdağ, “FETÖ’nün Türk yargısının içerisinde güç sahibi, yetkisi sahibi olmasını sağlayan adımın faili ve müsebbibi CHP’dir” demişti.

Malatya’da konuşan Ağbaba, Bozdağ’ın geçmişte yaptığı konuşmaları hatırlatarak, “Bu kadar açık yalan söylemek sizin için bile fazlasıyla ‘aşağı’ bir harekettir” dedi.

‘AKP başkalarına çamur sıçratma telaşında’

CHP’li vekil şöyle devam etti: “AKP ile cemaat et ile tırnak gibi olmuş birer yapıdır. Bunlar öyle iç içedir ki birbirinden ayıramazsınız. Bunu gören AKP, başkalarına bu çamuru sıçratma telaşında. Yıllarca cemaat ile birlikte, vatanperver onurlu insanlara attıkları darbeci iftirası gibi, bu sefer de yine bu insanlara FETÖ’cü iftirasında bulunuyorlar. İnsan, namus denen kavramı bu kadar hor kullanmaz.”

‘Gülen’i nasıl övdüğünü biliriz’

Ağbaba, Bozdağ’ı ‘vicdan yoksunu’ olmakla itham etti: “Atamaları ‘Muhterem Hocaefendi Hazretleri’ dedikleri terör örgütü liderine sormadan yapmayanlar, icazet almadan karar almayanlar bugün CHP’yi suçlama alçaklığında bulunuyor. Biz Bekir Bozdağ’ın ne olduğunu da biliriz, kim olduğunu da biliriz. Hocaefendisine nasıl toz konduramadığını, yatıp kalkıp geçmiş olsun mesajları gönderdiğini, sabah akşam nasıl Fethullah Gülen’i övdüğünü biliriz.”

Bozdağ 2011 yılında Meclis kürsüsünden Gülen’i övmüştü.