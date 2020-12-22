CHP’li Ağbaba: TÜİK, asgari ücrete açlık seviyesi altında bir rakamı uygun görmüş

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) asgari ücret önerisi için, “TÜİK kendisine yakışanı yapmış, asgari ücrete açlık sınırı altında bir rakamı uygun görmüştür” değerlendirmesini yaptı.

Fotoğraf: DHA

Bugün, işçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2021’de geçerli olacak asgari ücreti belirleme görüşmeleri kapsamında üçüncü kez toplandı.

Reklam

TÜİK, komisyona bekar bir işçinin asgari geçim tutarının ağır işlerde çalışanlar için 2 bin 792 lira 10 kuruş, orta nitelikteki işlerde çalışanlar için 2 bin 507 lira 70 kuruş, hafif işlerde çalışanlar için 2 bin 339 lira 10 kuruş olarak hesaplandığını iletti.

Yazılı açıklama yaparak TÜİK tarafından asgari ücrete yapılması önerilen zam oranlarının yüzde 7.8 ila yüzde 20 oranı arasında olduğunu belirten Ağbaba, önerilen rakamın kendi ‘makyajlı verileri’nden daha düşük olduğunu ifade etti.

Ağbaba, “TÜİK’in asgari ücret önerisinin ülkenin içerisinde bulunduğu ekonomik koşullar ve geçim maliyeti ile alakası yoktur” ifadelerini kullandı.

Reklam

TÜİK’in kasım ayında gıda enflasyon oranını yüzde 21.08 olarak açıkladığını anımsatan CHP Genel Başkan Yardımcısı Ağbaba şunları kaydetti:

“İstatistikleri çarpıtarak iktidarın istediği rakamları halka gerçek veri gibiymiş gibi sunan, halkın yüzde 80’inin dahi güvenmediği TÜİK kendisine yakışanı yapmış, asgari ücrete açlık sınırı altında bir rakamı uygun görmüştür.

Sanırız ki TÜİK üzerine düşen görevi icra etmekte ve asgari ücret tiyatrosunda milyonlarca işçiyi yine açlığa ve yoksulluğa mahkum etme arayışı içindedir.“

‘523 yumurta, 237 domates kaybetti’

Bir ayda asgari ücretin ‘523 adet yumurta, 237 adet domates kaybettiğini‘ vurgulayan Ağbaba, “TÜİK’in çizdiği pembe tablonun milyonlarca asgari ücretlinin nazarında bir değeri yoktur” görüşünü savundu.

Asgari ücret net en az 3 bin 100 lira olması gerektiğini belirten Ağbaba, 122 günü vergi için çalışan asgari ücretliden vergi kesintisine son verilmesi gerektiğinin altını çizdi.