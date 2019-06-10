CHP’li Ağbaba: MEB bünyesindeki 31 bin 800 geçici işçi işsiz kalacak

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, yazılı bir açıklama yaparak Millî Eğitim Bakanlığı (MEB) bünyesindeki okul ve kurumlarda geçici işçi statüsünde çalışan 31 bin 800 işçinin karne günü, yani 14 Haziran’da işsiz kalacağını belirtti.

Fotoğraf: DHA

Ağbaba şunları söyledi: “Bu karar uygulanırsa 32 bine yakın işçi iki ay boyunca işsiz kalacak. Bu sürede kiralarını ödeyemeyecekler, faturalarını ödeyemeyecekler. Bu vatandaşlarımızın iki aylık periyotta başka bir iş bulamayacağı da aşikar. 32 bin işçimiz, iki ay boyunca işsiz kalacak ve işe başlayacakları 15 Ağustos tarihini bekleyecek. Ekonomi bu durumdayken, enflasyon her geçen gün daha da yükselirken bu işçileri işten çıkarmak, ‘Bugün git, iki ay sonra gel’ demek sosyal devlet ilkesiyle bağdaşmamaktadır.”

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Bu uygulamanın ciddi hak ihlallerine neden olacağını ve geçen yıl bakanlık tarafından verilen vizenin bu sene için de çıkarılması gerektiğini belirten Ağbaba, sözlerini şöyle sürdürdü: “Her işçinin dört kişilik bir ailesi olduğunu düşünürsek bu uygulamadan 125 bin vatandaşımız etkilenecek. Millî Eğitim Bakanlığı bir an önce işçilerimizin beklediği müjdeli haberi vermeli ve iş akitlerinin 14 Haziran’da feshedilmeyeceğini açıklamalıdır. Hem hukuken hem vicdanen yapılması gereken budur.”