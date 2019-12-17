CHP’li Ağbaba: İncirlik üssünü kapatmak için neyi bekliyorsunuz?

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, İncirlik üssünün kapatılmasını isteyerek iktidara “Şayet samimiyseniz ABD’nin kararlarını niye bekliyorsunuz?” diye seslendi.

Fotoğraf: Reuters (Arşiv)

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan 15 Aralık’ta katıldığı bir televizyon programında, ABD’nin ‘Ermeni soykırımı’ tasarısını senatodan geçirmesine ilişkin “Gerekirse İncirlik’i de kapatırız, Kürecik’i de kapatırız” diye konuşmuştu.

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‘ABD her köşeye sıkıştırdığında üs kartlarını oynuyorlar’

CHP’li Ağbaba “Dokuz yıldır dilimizde tüy bitti. Anadolu’nun ortasında ABD üssü kurmuşlar, ABD her karar aldığında ‘Bu üssü kapatırız’ diyorlar. Kapatmak için Türkiye’nin saldırıya uğraması mı gerekiyor?” diye sordu.

“ABD Türkiye’yi her köşeye sıkıştırdığında ekran karşısına geçip ‘İncirlik ve Kürecik’ kartlarını ortaya koyuyorlar” diyen CHP’li vekil, “Ancak bugüne kadar laftan öteye hiçbir adım atılmadı. Türkiye’yi tehdit eden üsler derhal kapatılmalıdır. Şayet samimiyseniz ABD’nin kararlarını niye bekliyorsunuz?” ifadelerini kullandı.