Diken

Yaramazlara biraz batar!

CHP’li Ağbaba: İncirlik üssünü kapatmak için neyi bekliyorsunuz?

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, İncirlik üssünün kapatılmasını isteyerek iktidara “Şayet samimiyseniz ABD’nin kararlarını niye bekliyorsunuz?” diye seslendi.

Fotoğraf: Reuters (Arşiv)

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan 15 Aralık’ta katıldığı bir televizyon programında, ABD’nin ‘Ermeni soykırımı’ tasarısını senatodan geçirmesine ilişkin “Gerekirse İncirlik’i de kapatırız, Kürecik’i de kapatırız” diye konuşmuştu.

Reklam

‘ABD her köşeye sıkıştırdığında üs kartlarını oynuyorlar’

CHP’li Ağbaba “Dokuz yıldır dilimizde tüy bitti. Anadolu’nun ortasında ABD üssü kurmuşlar, ABD her karar aldığında ‘Bu üssü kapatırız’ diyorlar. Kapatmak için Türkiye’nin saldırıya uğraması mı gerekiyor?” diye sordu.

“ABD Türkiye’yi her köşeye sıkıştırdığında ekran karşısına geçip ‘İncirlik ve Kürecik’ kartlarını ortaya koyuyorlar” diyen CHP’li vekil, “Ancak bugüne kadar laftan öteye hiçbir adım atılmadı. Türkiye’yi tehdit eden üsler derhal kapatılmalıdır. Şayet samimiyseniz ABD’nin kararlarını niye bekliyorsunuz?” ifadelerini kullandı.

ABD savunma bakanı: Erdoğan’ın İncirlik sözlerini gazetede gördüm

Erdoğan’dan ‘Ermeni tasarısı’na tepki: Gerekirse İncirlik’i kapatırız

SON HABERLER

Bilgiye hükmeden iktidar yapılarına bir eleştiri de Remon’dan gelsin

AVTO, Arjantinli dört sanatçının sergisine ev sahipliği yapıyor.
Evrenin nasıl işlediğini anlayabilmek için bilimin sınırlarını zorlayan işler üreten dört isimden biri Lole Remon. Remon’la, Avusturyalı düşünür Wittgenstein’ın dil üzerine çalışmalarıyla sanatçının astronomi üzerine çalışmalarının nasıl buluştuğu üzerine sohbet ettik.

Diken 'Yılın Internet Gazetesi' ödülünü kazandı...