CHP’li Ağbaba: İmamoğlu kalmaya gelmişti, çalışmalar aksamasın diye ‘Git’ dedik

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, depremin vurduğu Elazığ’ı ziyaretinden sonra Erzurum’a ailesiyle kayak yapmaya gitmekle eleştirilen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’na kendisinin gitmesi yönünde telkinde bulunduğunu söyledi.

Fotoğraf: İBB

İmamoğlu 24 Ocak Cuma günü Elazığ’da meydana gelen ve 41 kişinin ölümüyle sonuçlanan 6.8 büyüklüğündeki deprem sonrasında önce deprem bölgesini ziyarete edip ardından Erzurum Palandöken’e ailesiyle beraber kayak yapmaya gitmişti. İmamoğlu eleştirilere şöyle yanıt vermişti: “Biz burada bir eğlence, kutlama yapmıyoruz. Ben çocuklarımla baş başa bir an yaşıyorum. Bu da bir insanın kutsalıdır, samimiyetidir, dürüstlüğüdür.”

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‘Kalma burada, git’

HaberTürk’ten Muharrem Sarıkaya’nın haberine göre Ağbaba, İmamoğlu’nun Elazığ’dan gitmek istemediğini, aksine kalmayı planladığını söyledi. Ağbaba şöyle konuştu: “Yardımların hepsi dağıtılıp, sorun bir nebze olsun çözülünceye kadar da kalmak niyetindeydi. Ama biz ‘Kalma burada, git’ deyip yolladık…”

‘Köylüler de tanık’

İmamoğlu’nun deprem bölgesindeki gelişmelerle ilgili kendisini sürekli aradığını ifade eden Ağbaba, sözlerini şöyle sürdürdü: “Telefon kayıtları ortada. Şu an öğle saatine geliyor, sadece bugün sabahtan şu ana kadar 8-10 kez aradı. Biraz önce son aramasını kapattım; Pötürge’nin Bakımlı Köyü’nün çadırlarında sorun varmış, ‘Ne yapabiliriz?’ diye soruyor. Burada olup da meseleye bu denli vakıf olamayan, işi takip etmek yerine poz verip gezinen onlarca isim sayarım. İmamoğlu’nun kendi burada olmayabilir ama aklı bir an olsun buradan ayrılmıyor, buna sadece ben ve arkadaşlarım değil, köylüler de tanık.”

‘İşler aksamasın’

İmamoğlu’nun deprem bölgesinde çalışmaların aksamaması için ayrılmasını istediklerini anlatan Ağbaba, bunu şöyle gerekçelendirdi: “İmamoğlu, tanınmış bir isim. Öyle olunca birçok insan işi gücü bırakıp yanına gitmek için didiniyor. Kurtarma ve yardım işi aksıyor. Bu tür felaketlerde, yerel olmayan siyasi kimlikler olay yerinde bulunmamalı. Çünkü işin aksamasına neden oluyor.”