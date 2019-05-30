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Yaramazlara biraz batar!

CHP’li Ağbaba: Gerçek işsiz sayımız 97 ülkenin nüfusundan fazla

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, “Türkiye’de gerçek işsiz sayısı 8.5 milyona ulaştı. Bu rakam 97 ülkenin nüfusundan daha fazla” dedi.

Fotoğraflar: DHA (Arşiv)

Türkiye’nin yaşadığı ekonomik krizin 94 ve 2001 krizlerinden daha derin olduğunu söyleyen Ağbaba, “O çok sevdikleri Katar nüfusunun üç katı kadar işsizimiz var. Bu kriz devam ettiği sürece de bu rakam artacaktır” diye konuştu.

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Son bir yılda işsiz sayısının 1 milyon 376 bin arttığını vurgulayan genel başkan yardımcısı, işsizlik oranının Libya ve Mısır’dan bile yüksek olduğunu kaydetti.

‘Sadece işsizlikte değil, iş güvenliğinde de geriye gidiyoruz’

Krizin bedelini ‘krizi yaratanların değil mağdur olan emekçilerin ödediğini’ ifade eden CHP’li Ağbaba, iş cinayetlerine de değindi: “İşsizliğin yanısıra iş güvenliği konusunda da sürekli geriye gidiyoruz. Her gün iş cinayetleri yaşanıyor. Son 17 yılda 22 binden fazla işçimizi iş kazalarında kaybettik.”

İş cinayetlerini araştırılması için Meclis’e önerge verdiklerini ancak ‘damdan düşen adamın neyini araştıracağız’ yanıtını aldıklarını söyleyen CHP yöneticisi, “Yazar kasa eylemini herkes haber yapıyordu ama bugün işsizlik yüzünden kendini yakan Eyüp Dal maalesef haber olmuyor” dedi.

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