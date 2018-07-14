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Yaramazlara biraz batar!

CHP’li Adıgüzel’den ’50 bin sandık’ iddiasına yalanlama: Gerekli tespitler yapıldı

CHP Genel Başkan Yardımcısı Onursal Adıgüzel, 24 Haziran seçimlerinde CHP’nin 50 bin sandıktan veri alamadığı yönündeki iddiaları yalanladı.

Adıgüzel (sağda) Fotoğraf: DHA

CHP parti meclisi üyesi ve eski milletvekili Barış Yarkadaş, partisinin 24 Haziran seçimlerinde 50 bin sandıktan veri alamadığını ve 20 bin sandıkta partinin müşahidinin bulunmadığını kaydetmişti. Yarkadaş, bunu 24 Haziran seçimlerinin ardından toplanan parti meclisinde sözcü Bülent Tezcan’dan işittiğini dile getirmişti.

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Tezcan’dan “İftira” yanıtı gelmişti.

Sandık güvenliği tartışmalarına ilişkin yazılı açıklama yapan Adıgüzel, CHP’nin 50 bin sandıktan veri alamadığı yönündeki iddiaların tamamen asılsız olduğunu belirterek, “CHP’nin diğer parti ve kurumlardan gelen ıslak imzalı tutanaklarla birlikte yurtiçi 180 bin 524 sandıktan; cumhurbaşkanlığı seçimi için 176 bin 680, milletvekilliği seçimi içinse 176 bin 992 ıslak imzalı tutanağa ulaşmış, bu tutanakların sonuçlarını YSK’dan gelen resmi veriler ile karşılaştırarak gerekli tespitleri yapmış, itirazlarda bulunmuştur” dedi.

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CHP’li Onursal Adıgüzel, partisi tarafından Adil Seçim Platformu’yla ilgili görevlendirilmişti.

‘CHP’nin AA ile herhangi bir veri anlaşması yoktur’

Cumhurbaşkanlığı seçimi için ulaşılabilen 176 bin 680 tutanağın 166 bin 20’sinin CHP il/ilçe başkanlıklarından, okul sorumlularından, ‘secim.chp.org.tr’ ve ‘CHPNet’ mobil uygulaması üzerinden alınan sandık sonuç girişleri olduğunu anlatan Adıgüzel, 10 bin 660’sının da HDP, İyi Parti, Saadet Partisi ve Oy ve Ötesi’nden elde edilen sonuçlar olduğunu söyledi.

Milletvekilliği seçimleri içinse, 176 bin 992 tutanağın 171 bin 46’sının CHP il/ilçe başkanlıklarından, okul sorumlularından, ‘secim.chp.org.tr’ ve ‘CHPNet’ mobil uygulaması üzerinden, 5 bin 946’sının da HDP, İyi Parti, Saadet Partisi ve Oy ve Ötesi’nden elde edilen sonuçlar olduğunu aktardı.

Başta Şanlıurfa olmak üzere, bazı illerde ıslak imzalı tutanağa erişilememesinin büyük ölçüde sandık görevlisi ve müşahitlerin darp edilmesi, güvenlik güçleri tarafından engellenmeleri veya sandık bölgelerine alınmamalarından kaynaklı eylemler olduğunu belirten Adıgüzel, “Elde edilen sonuçların YSK’dan veya AA’dan gelen veriler olduğuna yönelik iddiaların da asılsız olduğunu bir kez daha tekrarlama gereği hissediyoruz. CHP’nin AA ile herhangi bir veri anlaşması yoktur. YSK verileri, yalnızca CHP il ve ilçe başkanlıkları ve okul sorumluları tarafından CHP Genel Merkezi’ne iletilen ıslak imzalı tutanakların resmi sonuçlar ile karşılaştırması için kullanılmıştır. Bu kapsamda, 24 Haziran gecesi yapılan takipler ve itirazlar sonucunda Kahramanmaraş, Burdur, Osmaniye ve Çanakkale illerinde CHP milletvekili çıkarması sağlanmıştır” dedi.

Adıgüzel, analiz ve araştırmalar için sandık sonuç tutanaklarına ulaşmak isteyen kurum/kuruluş veya kişilerin CHP Bilgi ve İletişim Teknolojileri Genel Başkan Yardımcılığı ile iletişime geçtikleri takdirde, bu verileri kendileri ile paylaşabileceklerini duyurdu.

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