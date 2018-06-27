CHP’li Adıgüzel: Sandıklar açıldıkça farkın kapanmayacak şekilde olduğu görüldü

CHP Bilgi ve İletişim Teknolojilerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Onursal Adıgüzel, seçimin ikinci tura kalacağını duyuran partisinin genel başkan yardımcısı Bülent Tezcan’ın açıklama yaptığı sırada sandıkların henüz yüzde 5’inin açıldığını söyledi: “Zaman içinde farkın kapanmayacak şekilde olduğu görüldü.”

CHP, İYİ Parti, Saadet Partisi, HDP ve bazı sivil toplum kuruluşlarının desteklediği Adil Seçim Platformu, pazar günkü seçimlere 415 bin sandık kurulu üyesi ve 295 bin müşahit görevlendirmesi yaptığını belirtmişti. Platform seçimlerdeki 181 bin 869 sandığın yüzde 99.6’sının, seçmen sayısı itibariyle 59 milyon seçmenin yüzde 99.9’unun oyunun denetiminin sağlanacağını açıklamıştı.

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Platformun verileri ‘adil seçim’ adlı uygulama ve kurulan tutanak karşılaştırma sistemi yoluyla elde edeceği açıklanırken, bu verilerin ‘hızla, hiçbir şüphe ve şaibeye mahal vermeyecek şekilde, gerçek zamanlı olarak’ kamuoyuyla da paylaşılacağı belirtilmişti.

Yaşanan sorunlarla ilgili eleştirilen Adil Seçim Platformu’ndan özür gelmişti: “Taahhüdümüzü zamanında yerine getiremediğimiz için ve seçmenlerin bu yöndeki beklentisini karşılayamadığımız için samimiyetle özür dileriz.”

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CHP’li Onursal Adıgüzel, partisi tarafından Adil Seçim Platformu’yla ilgili görevlendirilmişti.

‘Zaman içinde farkın kapanmayacak şekilde olduğu görüldü’

AA’ya konuşan Adıgüzel, CHP ‘nin kendi iç yapısı içinde oluşturduğu mobil ve internet tabanlı sisteminin ‘kusursuz bir şekilde’ çalıştığını, parti örgütlerinin girdiği veriler doğrultusunda, gece saatlerinde oy oranlarının büyük bir kısmını gördüklerini ifade etti.

Özellikle büyük şehirlerde yüzde 100’e yakın sonuçlar aldıklarını anlatan Adıgüzel, yakın zamanda, analiz etmek isteyen kurum ve kuruluşlara kullandıkları seçim sisteminin sonuçlarını paylaşacaklarını bildirdi.

‘Veri gelişinde sorun yaşandı’

Sistemlerinde yaşanan bazı aksaklıkları tespit ederek bunları çözme noktasında çalışmalar yaptıklarını kaydeden Adıgüzel, şöyle devam etti: “Seçim günü oyların girilmesinde yaşanan aksaklığın en büyük sebebi, CHP dışındaki partilerden veri gelmesinde yaşanan sorunlar oldu. Genel başkan yardımcımız Bülent Tezcan açıklama yaptığında, henüz bizim sistemimizde sandıkların yüzde 5’i açılmıştı. Bu verilerle seçimin ikinci tura kalacağı görünüyordu. Veriler, yüzde 10’a ulaştığında da yine aynı ihtimal devam etti ama sandıklar açıldıkça farklı sonuçlar gelmeye başladı. Zaman içinde farkın kapanmayacak şekilde olduğu görüldü.”

Tezcan sandıklardan kapandıktan sonra yaptığı ilk açıklamada, cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci tura kalacağını öngördüklerini söylemişti.

‘Saat çok erken’

CHP Bilgi ve İletişim Teknolojileri Merkezi’nin dışında seçimi ayrıca ‘Adil Seçim Platformu’nun da takip ettiğini aktaran Adıgüzel, “Diğer partilerden gelen verilerde sıkıntılar olduğu için Adil Seçim Platformu ‘nun girdiği sonuçlarda bazı aksaklıklar yaşandı. CHP’nin kendi iç sisteminde hiçbir sorun yaşanmadı. Bizim örgütlerimiz sonuçları sorunsuz bir şekilde girmeyi başardı” dedi.

Seçim sonuçları belli olduktan sonra CHP’nin ve Adil Seçim Platformu’nun girdiği verilerin aynı olduğunun görüldüğünü vurgulayan Adıgüzel, seçim sonuçlarının açıklanması için 18.45’in çok erken bir saat olduğunu kaydetti.

Adıgüzel, şunları söyledi: “Seçim günü 18.45’te daha veriler yeni yeni geliyordu bize. Adil Seçim Platformu ise diğer partilerin verilerinin gelmesini beklediği için sonuçları 21.00’den sonra açıklamaya başladı. Diğer siyasi partilerin gönderdiği veriler de eksiklik olunca girilen sonuçlarda gecikme yaşandı.”