Diken

Yaramazlara biraz batar!

CHP’li Adıgüzel: İnce randevuya gelmedi, konuşsak sistemi anlatabilirdim

 

CHP Genel Başkan Yardımcısı Onursal Adıgüzel, 11 Haziran günü CHP’nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce’den randevu aldığını ancak İnce’nin randevuya gelmediğini söyledi.

Adıgüzel (sağda) Fotoğraf: DHA

Adıgüzel, partisi tarafından ‘Adil Seçim Platformu’yla ilgili görevlendirilmişti.

Reklam

CHP, İYİ Parti, Saadet Partisi, HDP ve bazı sivil toplum kuruluşlarının desteklediği Adil Seçim Platformu, pazar günkü seçimlere 415 bin sandık kurulu üyesi ve 295 bin müşahit görevlendirmesi yaptığını belirtmişti. Platform seçimlerdeki 181 bin 869 sandığın yüzde 99.6’sının, seçmen sayısı itibariyle 59 milyon seçmenin yüzde 99.9’unun oyunun denetiminin sağlanacağını açıklamıştı.

Platformun verileri ‘adil seçim’ adlı uygulama ve kurulan tutanak karşılaştırma sistemi yoluyla elde edeceği açıklanırken, bu verilerin ‘hızla, hiçbir şüphe ve şaibeye mahal vermeyecek şekilde, gerçek zamanlı olarak’ kamuoyuyla da paylaşılacağı belirtilmişti.

Reklam

Yaşanan sorunlarla ilgili eleştirilen ‘Adil Seçim Platformu’ndan özür gelmişti: “Taahhüdümüzü zamanında yerine getiremediğimiz için ve seçmenlerin bu yöndeki beklentisini karşılayamadığımız için samimiyetle özür dileriz.”

‘Saatlerce bekledim’

Tele 1 yayınına katılan Adıgüzel, 11 Haziran günü İnce’den randevu aldığını anlattı: “Sabah Conrad Otel’e gittim. Saatlerce bekledim, koruması geldi ve ‘Sizinle görüşemeyecek’ dedi. Ben de üzüldüm.”

CHP Parti Meclisi üyesi Erdal Aksünger, 24 Haziran gecesi Muharrem İnce’ye sonuç gönderilmediğini söylemişti.

Adıgüzel, İnce’ye şöyle seslendi: “Keşke beni arasaydı. Sistemi nasıl takip ettiler bilmiyorum. Keşke o gün konuşabilseydik, kendisine sistemin nasıl çalışacağını anlatırdım.”

Aksünger’in iddiası: CHP İnce’ye sonuç göndermedi, İnce donmuş şekilde kaldı

CHP’li Adıgüzel’den ’50 bin sandık’ iddiasına yalanlama: Gerekli tespitler yapıldı

CHP’de Tezcan’dan Yarkadaş’ın ’50 bin sandık’ iddiasına yalanlama: İftira

YSK önünde İnce’yle konuşan CHP’li: Başkanı ziyaret edebileceğini söyledim

CHP’li Yarkadaş açıkladı: 50 bin sandıktan veri alamadık, 20 bin sandıkta kimse yoktu

CHP’li Tezcan seçim gecesini anlattı: Tahrik eden taraf olmamaya çalıştık

CHP’li Kaftancıoğlu: Saat 23.05’e kadar hiçbir aday yüzde 50’ye ulaşamadı

CHP’li Adıgüzel: Sandıklar açıldıkça farkın kapanmayacak şekilde olduğu görüldü

‘Adil Seçim’den 24 Haziran özrü: Seçmenlerin beklentisini karşılayamadık

CHP’li vekil: MHP oyunda manipülasyon var gibi, AKP’ye bakmaktan kontrol edilmedi

SON HABERLER

CHP’den Berberoğlu için eylem kararı

CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, MİT TIR’larına ilişkin belgeleri sızdırdığı suçlamasıyla hapis cezasına çarptırılan CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu’nun serbest bırakılmaması halinde Türkiye genelinde eylemler yapacaklarını söyledi.

Diken 'Yılın Internet Gazetesi' ödülünü kazandı...