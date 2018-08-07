CHP’li Adıgüzel: İnce randevuya gelmedi, konuşsak sistemi anlatabilirdim

CHP Genel Başkan Yardımcısı Onursal Adıgüzel, 11 Haziran günü CHP’nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce’den randevu aldığını ancak İnce’nin randevuya gelmediğini söyledi.

Adıgüzel, partisi tarafından ‘Adil Seçim Platformu’yla ilgili görevlendirilmişti.

Reklam

CHP, İYİ Parti, Saadet Partisi, HDP ve bazı sivil toplum kuruluşlarının desteklediği Adil Seçim Platformu, pazar günkü seçimlere 415 bin sandık kurulu üyesi ve 295 bin müşahit görevlendirmesi yaptığını belirtmişti. Platform seçimlerdeki 181 bin 869 sandığın yüzde 99.6’sının, seçmen sayısı itibariyle 59 milyon seçmenin yüzde 99.9’unun oyunun denetiminin sağlanacağını açıklamıştı.

Platformun verileri ‘adil seçim’ adlı uygulama ve kurulan tutanak karşılaştırma sistemi yoluyla elde edeceği açıklanırken, bu verilerin ‘hızla, hiçbir şüphe ve şaibeye mahal vermeyecek şekilde, gerçek zamanlı olarak’ kamuoyuyla da paylaşılacağı belirtilmişti.

Reklam

Yaşanan sorunlarla ilgili eleştirilen ‘Adil Seçim Platformu’ndan özür gelmişti: “Taahhüdümüzü zamanında yerine getiremediğimiz için ve seçmenlerin bu yöndeki beklentisini karşılayamadığımız için samimiyetle özür dileriz.”

‘Saatlerce bekledim’

Tele 1 yayınına katılan Adıgüzel, 11 Haziran günü İnce’den randevu aldığını anlattı: “Sabah Conrad Otel’e gittim. Saatlerce bekledim, koruması geldi ve ‘Sizinle görüşemeyecek’ dedi. Ben de üzüldüm.”

CHP Parti Meclisi üyesi Erdal Aksünger, 24 Haziran gecesi Muharrem İnce’ye sonuç gönderilmediğini söylemişti.

Adıgüzel, İnce’ye şöyle seslendi: “Keşke beni arasaydı. Sistemi nasıl takip ettiler bilmiyorum. Keşke o gün konuşabilseydik, kendisine sistemin nasıl çalışacağını anlatırdım.”