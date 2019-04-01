CHP’li aday Twitter hesabını güncelledi: ‘İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’

CHP’nin İstanbul adayı Ekrem İmamoğlu, Twitter hesabındaki ünvanının ‘İstanbul Büyükşehir Belediyesi başkanı’ olarak güncelledi.

İmamoğlu, AKP’li rakibi Binali Yıldırım’la sandıkların açılmasından bu yana kafa kafaya gitti. Devlet kurumu Anadolu Ajansı (AA), ilk saatlerde hızlı şekilde duyurduğu sonuçları, ilerleyen saatlerde adaylar arasındaki fark kapanmaya başlayınca ‘veri girişi aksadı’ diyerek yavaşlattı.

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Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Sadi Güven, bugün saat 10.00’daki açıklamasında 81 sandık sonucunun ihtilaf nedeniyle sisteme girilemediğini belirtirken İmamoğlu’nun önde olduğunu açıkladı.

İmamoğlu, akşamdan bu yana 10’dan fazla açıklama yaparken, her seferinde önde olduğunu ve kazandığını söyledi. CHP’li aday, 1994’ten beri AKP ve öncülü partilerin elinde olan İstanbul’u partisine kazandırmasının ardından bir hamle de Twitter’dan yaptı. İmamoğlu, biyografi kısmını güncelleyerek İBB başkanı olduğunu duyurdu.