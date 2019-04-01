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Yaramazlara biraz batar!

CHP’li aday Twitter hesabını güncelledi: ‘İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’

CHP’nin İstanbul adayı Ekrem İmamoğlu, Twitter hesabındaki ünvanının ‘İstanbul Büyükşehir Belediyesi başkanı’ olarak güncelledi.

İmamoğlu, AKP’li rakibi Binali Yıldırım’la sandıkların açılmasından bu yana kafa kafaya gitti. Devlet kurumu Anadolu Ajansı (AA), ilk saatlerde hızlı şekilde duyurduğu sonuçları, ilerleyen saatlerde adaylar arasındaki fark kapanmaya başlayınca ‘veri girişi aksadı’ diyerek yavaşlattı.

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Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Sadi Güven, bugün saat 10.00’daki açıklamasında 81 sandık sonucunun ihtilaf nedeniyle sisteme girilemediğini belirtirken İmamoğlu’nun önde olduğunu açıkladı.

İmamoğlu, akşamdan bu yana 10’dan fazla açıklama yaparken, her seferinde önde olduğunu ve kazandığını söyledi. CHP’li aday, 1994’ten beri AKP ve öncülü partilerin elinde olan İstanbul’u partisine kazandırmasının ardından bir hamle de Twitter’dan yaptı. İmamoğlu, biyografi kısmını güncelleyerek İBB başkanı olduğunu duyurdu.

İstanbul’da Ekrem İmamoğlu kazandı!

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İstanbul’da Ekrem İmamoğlu kazandı!

İstanbul’da oyların yüzde 11.1’i sayıldı. Buna göre ‘cumhur ittifakı’nın AKP’li adayı Binali Yıldırım yüzde 52.48 ile birinci, ‘millet ittifakı’nın CHP’li adayı Ekrem İmamoğlu yüzde 44.79 ile ikinci sırada.

Ankara’da Yavaş kazandı

Seçim sonuçlarına ilişkin tüm verilerin kaynağı Anadolu Ajansı’dır. Ankara’da sandıkların yüzde 99.81’i açıldı. Buna göre ‘millet ittifakı’nın CHP’li adayı Mansur Yavaş yüzde 50.90 ile birinci, ‘cumhur ittifakı’nın AKP’li adayı Mehmet Özhaseki yüzde 47.06 ile ikinci sırada.

İzmir’de CHP’li Soyer kazandı

Seçim sonuçlarına ilişkin tüm verilerin kaynağı Anadolu Ajansı’dır İzmir’de oyların yüzde 99.79’u sayıldı. Buna göre ‘millet ittifakı’nın CHP’li adayı Tunç Soyer yüzde 58.02 ile birinci, ‘cumhur ittifakı’nın AKP’li adayı Nihat Zeybekci yüzde 38.62 ile ikinci sırada.

Bursa’da AKP’li Aktaş kazandı

Bursa’da oyların yüzde 28.5’i sayıldı. Buna göre ‘cumhur ittifakı’nın AKP’li adayı Alinur Aktaş yüzde 49.82 ile birinci, ‘millet ittifakı’nın CHP’li adayı Mustafa Bozbey yüzde 46.6 ile ikinci sırada.

Adana’da CHP’li Karalar kazandı

Seçim sonuçlarına ilişkin tüm verilerin kaynağı Anadolu Ajansı’dır Adana’da sandıkların yüzde 96.20’si açıldı. Buna göre ‘millet ittifakı’nın CHP’li adayı Zeydan Karalar yüzde 53.25 ile birinci, ‘cumhur ittifakı’nın MHP’li adayı Hüseyin Sözlü yüzde 43.10 ile ikinci sırada.

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