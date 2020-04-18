CHP’li Adana belediyesinin sahra hastanesine inceleme

Adana İl Sağlık Müdürlüğü, CHP’li Adana Büyükşehir Belediyesi’nce kurulan sahra hastanesiyle ilgili inceleme başlattı.

İl Sağlık Müdürlüğü’ne bağlı ekipler bugün öğleden sonra hastanenin kurulduğu açıklanan TÜYAP Fuar Alanı’nda inceleme yaptı. İnceleme sırasında CHP milletvekilleri Ayhan Barut, Müzeyyen Şevkin, Burhanettin Bulut ve Orhan Sümer de hazır bulundu. Ayrıca ekiplerin incelemesi sırasında Adana Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşlerinden Sorumlu Başkan Danışmanı Uzm. Dr. Rıza Mete de ekiplere eşlik etti. Ekipler, yaklaşık bir saat boyunca içerideki donanımın yeterli olup olmadığı ve sahra hastanesi şartlarını taşıyıp taşımadığını inceledi ve daha sonra binadan ayrıldı.

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İncelemenin ardından CHP Adana Milletvekili Burhanettin Bulut şu ifadeleri kullandı: “Şu anda sahra hastanesi hakkında bir mühürleme kararı olmadı. Yetkililer incelemelerini tamamladılar ve değerlendirmelerini yapacaklar. Dünyada sahra hastanesinin nasıl olması gerektiğinin örnekleri açıktır. Bunu internetten dahi öğrenebilirsiniz. Burası Adana Büyükşehir Belediyesi’nin hastalığa karşı aldığı bir önlem çalışmasıdır.”

‘Sahra hastanesi yapıldığını ispat edemediler, bu yapılan olsa olsa kayıt dışı hastanedir’

Sahra hastanesinde önceki günlerde inceleme yapan AKP Adana İl Başkanı Mehmet Ay ise ‘sahra hastanesinin yapıldığının ispat edilemediğini’ iddia ederek, şu ifadeleri kullandı:

“CHP Genel Başkanının, ‘Adana’ya 1000 yataklı sahra hastanesi yaptık’ şeklindeki yalan beyanının üzerinden 6 gün geçti. Hala bunu ispat edemediler. Türkiye, CHP Genel Başkanı’nın yapıldığını iddia ettiği 1000 yataklı sahra hastanesini gösteremedikleri için göremedi. Sayın Zeydan Karalar, Adana’da böyle bir ihtiyaç yokken sırf itibarınızı kurtarmak için, yetkili kurumlardan izin almadan yaptığınız yer, olsa olsa merdiven altı, kayıt dışı hastane olur. Bir kişinin itibarını kurtarmak için yaptık dediğiniz ‘olmayan sahra hastanesine’ yatak ve tıbbi malzeme sevkıyatı ile milyonlarca lirayı, Adanalının alın terini heba ediyorsunuz.”

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Adana Valiliği de, sahra hastanesi kurulduğu iddia edilen yerin fuar alanı olduğunu, bu alanda bin yataklı hastanenin bulunmadığını, gerekli tıbbi donanımların olmaması nedeniyle sağlık hizmeti açısından uygun şartlar taşımadığını açıkladı.

Zeydan Karalar, dün, “Biz de Türkiye Cumhuriyeti’nin bir kurumuyuz. Kendi insanlarımıza hizmet edeceğiz. Köstek yerine destek bekliyoruz” demişti.

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı CHP’li Zeydan Karalar, 4 Nisan’da corona virüsü salgınına karşı aldıkları acil eylem planı çerçevesinde, TÜYAP Fuar Alanı’na bin yataklı sahra hastanesi kurduklarını, hastanenin kullanıma hazır olduğunu açıklamıştı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da Habertürk’te Fatih Altyalı’ya, Başkan Karalar’ın kısa sürede bin yataklı ‘Sahra Hastanesi’ kurduğunu bildirmişti.