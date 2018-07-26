CHP’li 59 il başkanına imzacılardan yanıt: Görüşleri örgüte ait değil, şahsi

CHP’de genel merkeze destek açıklaması yapan il başkanlarına, kurultay toplamak için çalışan ekipten yanıt geldi: “Görüşleri örgütlerimizin değil şahsi görüşleridir. Başkanların illerinden verilen imzalar bunun göstergesidir.”

CHP’de 24 Haziran seçimlerinde 1 Kasım 2015’teki seçime göre üç puan oy kaybedilmesi sonrası parti yönetiminin değiştirilmesi için delegelerden imza toplanmaya başlanmıştı. İmzacı ekip, hafta başı itibariyle salt çoğunluğu oluşturan yeterli delege desteği sağlandığını ve önümüzdeki pazartesi imzaları resmen parti genel merkezine sunacaklarını açıklamıştı.

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CHP’li 59 il başkanı bu sabah Ankara’da bir basın toplantısı düzenleyerek imza toplama sürecine karşı çıktı ve genel merkezden yana tavır koydu.

İmza toplama çalışmaları yapan ekip adına açıklama CHP Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün de Twittar’danşöyle yazdı: “Danışma kurullarını toplamadan, ilçe başkanlarımızın ve Kkurultay delegelerimizin görüşünü almadan, örgütümüze ve halkımıza sormadan yapılan açıklama panikle yapılmıştır. Örgütlerimizin görüşü değil açıklamaya katılanların şahsi görüşüdür.”

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Tüzün, açıklamayı yapan il başkanlarının illerinden verilen imzaların da görüşlerinin şahsiliğinin göstergesi olduğunu dile getirdi.

Kurultay toplamak isteyen ekipten CHP parti meclisi üyesi Gaye Usluer de il başkanlarının açıklamasındaki “Daha seçim sonuçları analiz edilmeden bir olağanüstü kurultay tartışması yapılması doğru değildir” cümlesini hatırlatarak “Tam da bu! Soruyoruz, soruyorlar ‘Seçim sonuçlarını analiz etmek, özeleştiri yapmak için Daha Kimi, Neyi bekliyoruz?’ Kurultaylar özeleştiri fırsatlarıdır” dedi.