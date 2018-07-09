CHP’li 17 il başkanı: Parti içi iktidar mücadelesinin fitilini ateşlemek doğru değil

CHP’li 17 il başkanı, ortak bir açıklamayla, “Parti içinde bir iktidar mücadelesinin fitilini ateşlemek doğru değil” dedi.

Açıklamaya Ağrı, Adıyaman, Bayburt, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Elazığ, Hakkari, Iğdır, Malatya, Kırıkkale, Yozgat, Nevşehir, Van, Tunceli, Erzincan ve Erzurum il başkanı imza attı.

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Açıklamanın ilgili kısmı şöyle:

“… daha seçim sonuçları bile kesinleşmeden kamuoyu önünde partimiz tartışmaya açılmıştır. Birbirimize en çok kenetlenmemiz gereken, yerel seçim öncesi soğukkanlı ve itidalli davranmamız gereken şu süreçte bu tartışmaları yaratmak, üstelik imza toplayıp olağanüstü kurultayı toplamaya çalışmak ne yazık ki parti kültürü ve sorumluluğuyla bağdaşmamaktadır.

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Küçücük çocuklarımızın, kadınlarımızın katledildiği, ekonomik krizin toplumun tüm kesimlerini yoksullaştırdığı, topluma ait tüm değerlerin iktidar eliyle erozyona uğratıldığı bir ortamda, genel başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu ile cumhurbaşkanı adayımız sayın Muharrem İnce’yi karşı karşıya getirip yarıştırmaya çalışmak ancak 16 yıldır süregelen dinci-despotik düzenin sorumlularını mutlu eder.

Ve tabii ki her partili siyaset etiği çerçevesinde, tüzüğümüze uygun olarak hareket edebilir ve parti organlarına aday olabilir. Ancak bu adaylıkların doğru zamanda ve doğru zeminde olması gerekir. Aksi halde hem partimiz hem ülkemiz çok ciddi zararlar görebilir. Kılıçdaroğlu da İnce de, partimiz için ve ülkemiz için birbirinden kıymetli iki değerdir. Sonuç olarak her birimizin tarafı bellidir; tarafımız Cumhuriyet Halk Partisi ve geleceğimizdir.

Hep birlikte verdiğimiz büyük demokrasi mücadelesinin üzerinden henüz birkaç gün geçmişken parti içinde bir iktidar mücadelesinin fitilini ateşlemek doğru değildir. Her sorumluluk sahibi partilinin yapması gereken parti içi iktidar mücadelesini bir kenara bırakıp saray rejimi karşısında muhalefet blokunu bir arada tutan, partimizi kamuoyunda tartıştırmadan yerel seçimlere taşıyacak bir olgunluk içinde davranmaktır. Parti içinde kırılganlıklara, ayrışmalara, duygusal kopmalara neden olacak tutum ve davranışlardan kaçınılmalıdır.

İl başkanları olarak, bu tartışmaların kamuoyu önünde daha fazla sürdürülmemesi, tüm örgütlerimizin sağduyulu ve itidalli olmaları, birlik ve beraberliğimizi bozmadan seçim sonuçlarının bir an önce il ve ilçe örgütlerimiz ve genel merkez düzeyinde analiz edilerek mücadelemize devam edilmesi konusunda tüm örgütlerimize, üyelerimize ve yöneticilerimize çağrıda bulunuyor, mücadelenin güçlendirilerek geleceği taşınmasını temenni ediyoruz.”

Meclis ve cumhurbaşkanı seçiminde kazanamayan CHP’de gözlerde üst üste çok sayıda seçim kaybeden Kılıçdaroğlu’na çevrilmişti.

İnce, Kılıçdaroğlu’na onursal başkanlık teklif edip koltuğu istese de genel merkezden kabul görmedi.

Partide genel başkanın değişmesi için olağanüstü kurultaya gidilmesi gerekiyor. Bunun için de 1260 CHP delegesinden 630’unun noter onaylı imzası gerekiyor.

İnce’nin partisinde genel başkan değişimi sağlayabilecek olağanüstü kurultay için delegelerden pazartesi günü imza toplamaya başlayacağı bildirilmişti.