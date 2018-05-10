CHP’li 15 milletvekili partilerine döndü

Share Flip WhatsApp +1 Pin Pocket Shares 0

CHP’den 22 Nisan’da İYİ Parti’ye geçen 15 milletvekili bugün resmen partilerine döndü.

AKP’li yöneticilerin İYİ Parti’nin seçime yasal olarak katılamama ihtimali olduğunu söylemelerinin ardından CHP ve İYİ Parti arasında bir dizi görüşmeler olmuştu. Seçime ittifak yaparak girme kararı alan iki parti, İYİ Parti’nin katılımını garanti altına alabilmek için 15 milletvekilinin transfer edilmesi formülünü bulmuştu.

Reklam

Bu transferlerle İYİ Parti Meclis’te grup kurmuş, hemen ardından YSK İYİ Parti’nin seçime katılabileceğini resmen ilan etmişti.

CHP’ye dönen 15 isim şöyle: Ahmet Akın, Bursa milletvekili Nurhayat Altaca, Mehmet Göker, Aydın milletvekili Hüseyin Yıldız, Nihat Yeşil, İzmir milletvekili Tacettin Bayır, Edirne milletvekili Okan Gaytancıoğlu, Zonguldak milletvekili Ünal Demirtaş, Afyon milletvekili Burcu Köksal, Bursa milletvekili Erkan Aydın, Çorum milletvekili Tufan Köse.

Reklam