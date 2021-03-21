11 CHP’li başkan: İstanbul Sözleşmesi’nin feshi insan haklarına ağır bir darbedir

CHP’li 11 büyükşehir belediye başkanı İstanbul Sözleşmesi’nin feshini, ‘insan haklarına vurulmuş ağır bir darbe’ olarak değerlendirdi.

Fotoğraf: Twitter

Cinsiyet eşitliğine dayalı ve kadına şiddeti caydırma amaçlı İstanbul Sözleşmesi, 20 Ekim’de cumhurbaşkanı kararıyla feshedilmişti. Ulusal ve uluslararası birçok kurum ve kuruluş kararı kınamıştı. Birçok hukukçu da sözleşmenin, böylesi bir kararla feshedilemeyeceği görüşünde.

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Türkiye nüfusunun yarısını barındıran 11 büyükşehirin belediye başkanları, bugün, Muğla Büyükşehir Belediyesi’nin ev sahipliğinde bir araya geldi. Dördüncü kez yüz yüze toplanan başkanlar; pandemi, turizm ve deprem konularını ele aldı.

Ekrem İmamoğlu (İstanbul), Mansur Yavaş (Ankara), Tunç Soyer (İzmir), Zeydan Karalar (Adana), Yılmaz Büyükerşen (Eskişehir), Özlem Çerçioğlu (Aydın), Osman Gürün (Muğla), Vahap Seçer (Mersin), Kadir Albayrak (Tekirdağ), Lütfü Savaş (Hatay) ve Muhittin Böcek (Antalya) toplantının ardından şu ortak açıklamayı yaptı:

“Dün çok karanlık bir güne uyandık. Kadına şiddet olaylarının bu denli arttığı bir ortamda akıl almaz bir kararla karşılaştık. Şiddetin önlenmesi, mağdurların korunması ve şiddet uygulayanların adalete teslim edilmesi, İstanbul Sözleşmesi’nin temel hedefiydi. Kaldırılma kararı insan haklarına indirilen ağır bir darbedir. Bu hatadan hızla dönülmesini talep ediyoruz.”

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‘Bilgi ve karar alma süreçleri paylaşılmadan başarı mümkün değil’

‘Pandemide bilgiyi ve karar alma süreçlerini paylaşmadan başarıya ulaşmanın mümkün olmadığını’ vurgulayan başkanlar şöyle devam etti: “Bir yılı aşkın süredir mücadele edilen, fakat vatandaşlarımızın, sağlık meslek örgütlerinin ve bizlerin tam ve detaylı bilgilere ulaşamamaktan şikâyetçi olduğumuz pandemi konusunda artık, tüm kurum ve kuruluşların ortak paydada buluşması zorunludur.

Baştan beri ifade edilen, topyekun mücadele yöntemi benimsenmeli, vaka sayıları il il, ilçe ilçe açıklanmalı, il hıfzıssıhha kurulları gerekli olduğu dönemlerde il, ilçe geçişlerini kapatabilmeli, karantina altına alabilmelidir. Açıklanan İçişleri Bakanlığı genelgeleri yanında, iller kendi başlarına da kararlar alarak uygulayabilmeli, İl Pandemi Kurulu üyesi olan büyükşehir belediye başkanları parti ayrımı gözetmeksizin düzenli olarak bilgilendirilmelidir. Aşı konusunda da bir an önce nüfusumuzun yüzde 70’ine ulaşılmalı, aşıların ithalatı ve ülkemize ulaşması konusunda yaşanan sıkıntılar giderilmelidir.”

‘Şehirler depreme hazır hale getirilmelidir‘

Açıklamada ‘Türkiye nüfusunun yaklaşık yüzde 90’ının deprem bölgeleri üzerinde yaşadığı’ belirtildi ve “2020 yılında ve daha öncesinde yaşadığımız acılar, sessiz bekleyişler hala yüreğimizin bir köşesinde sıcaklığını korumaktadır” ifadeleri kullanıldı.

Başkanlar şöyle devam etti: “Deprem bilimsel bir gerçektir. Alınacak önlemler de bilimsel tanımlarla yapılmalı, şehirler depreme bilimsel ölçütlerle hazır hale getirilmelidir. Sağlam temeller üzerine kurulu şehirler inşa etmek, kentsel dönüşümleri tamamlamak, şehirleri tehlikeye atan ütopik hayallerden vazgeçip bir an önce tedbirleri hayata geçirmek elimizdedir. İlgili bütün kurum ve kuruluşların katılımıyla şehirlerimizi hızla depreme dayanaklı hale getirmeliyiz.”