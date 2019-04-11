CHP’den YSK’ya tepki: Kumpas için AKP’ye zaman kazandırıyorlar

CHP Sözcüsü Faik Öztrak, AKP’nin İstanbul’un Büyükçekmece ilçesinde seçimin yenilenmesi talebini görüşmeyi erteleyen Yüksek Seçim Kurulu’nu (YSK) eleştirdi.

Yazılı açıklama yayınlayan Öztrak, YSK’nın aldığı kararın, kurulun ağır baskı altında olduğunu bir kez daha gösterdiğini ifade etti.

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“İktidar, sandıkta kaybettiği seçimi masada çalabilmek için bir kumpas planını uygulamaktadır” ifadelerini kullanan CHP sözcüsü, erteleme kararının, ‘kumpas dosyasının tamamlanması için AKP’ye zaman kazandırmayı amaçladığını’ dile getirdi.

Öztrak şöyle devam etti: “Alınan bu erteleme kararıyla, ülkemiz demokrasisine ve hukuk devletine verilen hasar giderek büyümektedir.”

AKP, ilçeye usulsüz şekilde seçmen kaydı yapıldığını öne sürerek, ilçede seçimin yenilenmesini talep ediyor. Eğer yenileme kararı çıkarsa, Büyükçekmeceliler 2 Haziran’da sandık başına gidecek.

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CHP, Ekrem İmamoğlu’na mazbatasının verilmesini isterken, AKP’nin bunu geciktirmeye çalıştığını ifade ediyor. Son olarak bugün toplanan YSK, ilçe için AKP’den gelen talebin daha sonra görüşülmesini kararlaştırmıştı.