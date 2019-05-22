CHP’den YSK açıklaması: Ortaya karışık gerekçelerle milletin iradesi gasp edildi

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, Yüksek Seçim Kurulu’nun (YSK) İstanbul seçiminin iptalinin gerekçeli kararıyla ilgili “Bu karar demokrasinin yüz karasıdır, bunun faili de maalesef Saray’dır” dedi.

Fotoğraf: DHA

Kurul, 6 Mayıs’ta dörde karşı yedi oyla İstanbul büyükşehir belediye başkanlığı seçimini iptal etmiş, bugün de (22 Mayıs) buna ilişkin gerekçelerini 250 sayfalık bir metinle açıklamıştı.

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Yedi YSK üyesi gerekçeli kararında 754 sandık başkanının kamu görevlisi olmadığını, 18 sandıkta sayım döküm cetvellerinin boş olduğunu, oy kullanma hakkı olmamasına karşın 706 kişinin oy kullandığının tespit edildiğini, ‘esasen yok hükmündeki’ 108 sandıkta 30 bin 281 kişinin oy kullandığını ve toplamda 300 binden fazla oyun ‘şüpheli’ olduğunu kaydetmişti.

Karara muhalefet şerhi koyan dört üye ise gerekçelerin ‘farazi’ olduğunu belirterek, ‘seçmen iradesinin yok sayıldığını’ ifade etmişti.

CHP’li Öztrak’ın açıklamaları şöyle:

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“31 Mart belediye başkanlığı seçimlerinde milletin dediği değil siyasi iktidarın dedikleri olmuştur. Milletin iradesi gasp edilmiştir. İstanbulluların izzet-i nefsiyle oynanmıştır. Bizlere ahlak dersi vermeye kalkanlara şunu söylemek isterim.

Bu karar demokrasinin yüz karasıdır. Bunun faili de maalesef Saray’dır. YSK’nın gerekçeli kararının hiçbir yerinde ‘çalma, çırpma’ gibi tek bir kelime yer almamıştır. Yine karara dönüp baktığımız zaman, seçim sayım cetvellerindeki eksiklikten bahsedilmektedir. Ama şöyle denmektedir. ‘Sayım cetvellerindeki eksiklik seçim sonuçlarına müessir olmamakla birlikte’ denmiştir.

Bu ne demektir? Kısa kararın dışına çıkılmaya çalışılmış. Ortaya karışık bir gerekçeyle seçimin iptal edildiği görülmüştür. Bu kararda çalma, çırpma yoktur. Bu iddialarda bulunanlar milletin karşısına çıkıp ne söyleyeceklerdir ben bunu merak ediyorum. Hiç mi mahcup olmayacaklar. Bu ramazan gününde hiç mi nedamet duymayacaklardır?

Bu karar bir kez daha Ekrem İmamoğlu’nun 16 milyon İstanbullunun belediye başkanı olduğunu ortaya koymuştur. 16 milyon İstanbullu ellerini vicdanlarına koyacak, oy kullanacak aile fertlerine gerekeni söyleyecektir.”