CHP’den Yıldırım’a: Çalınan bir şey varsa ispat etsin

CHP Grup Başkan Vekili Özgür Özel, AKP’nin İstanbul adayı Binali Yıldırım’ın “Çok basit, çünkü çaldılar” sözlerine yönelik “Çalınan bir şey varsa ispat etsin” dedi.

Yıldırım bir vatandaşın “Bu seçim neden iptal oldu” sorusuna “Çok basit, çünkü çaldılar” diye yanıt vermişti.

Yıldırım bir vatandaşın “Bu seçim neden iptal oldu” sorusuna “Çok basit, çünkü çaldılar” diye yanıt vermiş, AKP bu sözleri sosyal medyada propaganda sloganı olarak kullanmıştı.

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YSK 31 Mart seçimlerini iptal eden kararında bir sandık hilesi tespitinden söz etmemiş ve kararını sandık kurullarının oluşumundaki kanunsuzluğa bağlamıştı.

Birgün’den Mehmet Emin Kurnaz’ın haberine göre CHP’li Özel şöyle konuştu: “YSK kararında oy çalınmadığı teyit ediliyor. Sadece kamu görevlisi olmayan, sandık kurulu çalışanları hakkında bir karar var. Bu karar da hukuksuz bir karar. Binali Yıldırım 31 Mart’a kadar herkese terörist diyen bir siyasi gelenekten geliyor. Bu söylemlerle seçmeni ikna edemeyince şimdi hırsız söylemini çıkardılar ortaya. Bu kirli dilin karşılığı 31 Mart’ta da olmadı 23 Haziran’da da olmayacak. Çalınan bir şey varsa o da Ekrem İmamoğlu’nun mazbatasıdır. İstanbullunun iradesi, İstanbullunun suya yüzde 40 indirimli ulaşması, öğrencinin ulaşıma 50 lira vermesi, Türkiye’nin 45 günü çalınmıştır. Bunun dışında çalınan bir şey varsa Yıldırım ispat etsin.”