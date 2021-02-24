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Yaramazlara biraz batar!

CHP’den ‘yerinde’ eleştiri: Bu geçiş ücretiyle vatandaş nasıl tarım ürünlerini ucuz yesin?

CHP Sözcüsü Faik Öztrak, Ankara-Niğde otoyolunun geçiş ücretinin yüksekliğini eleştirerek “Bu geçiş ücretleriyle vatandaş nasıl tarım ürünlerini ucuz yesin” diye sordu.

Partinin ekonomi kurmayları, CHP Ekonomi Masası programı için bugün Ankara’dan Nevşehir’e gitti. Öztrak, otoyoldan geçerken çektiği videoyla, geçiş ücretinin yüksekliğine vurgu yaptı.

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Öztrak, şunları söyledi: “Bir saatten beri Ankara-Niğde arasındaki otoyoldayız. Yolda kamyon, TIR, otobüs görmek çok zor. Araç bile çok az sayıda geçiyor. Gayet güzel bir otoyol ama bu kadar az kullanılmasındaki neden geçiş ücretlerinin çok yüksek olması. Bu geçiş ücretleriyle vatandaşımız bu yolu kullanamıyor. Daha vahimi var. Bir kamyonun geçiş ücreti 332 lira, bir TIR’ın geçiş ücreti 404 lira. Bu geçiş ücretleriyle, ondan sonra diyoruz ki ‘Vatandaş patatesi, soğanı ucuz’ yesin, ‘Ayçiçeğini, kabak çekirdeğini ucuz yesin.’ Bu fiyatlarla kamyon bu yoldan geçerse nasıl vatandaş tarım ürünlerini ucuz yiyecek? Mümkün değil. Yetkililere sesleniyorum. Bir an önce bu yolun geçiş ücretlerini düşürün ki vatandaşımız bu yoldan yararlansın, milletimiz de ucuz gıda yesin.”

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