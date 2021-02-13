CHP’den ‘yeniden kuruluş anayasası’ sözüne tepki: Tarih bizi haklı çıkardı

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, AKP’li mevkidaşı Cahit Özkan’ın yeni anayasaya ilişkin sözlerine tepki gösterdi.

Fotoğraf: DHA

AKP ile MHP, yeni anayasa çalışmaları konusunda anlaşma sağlarken, Özkan anayasayı ‘yeniden kuruluş anayasası’ diye tanımlamıştı.

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Yazılı açıklama yayınlayan Özel, cumhuriyet tarihinde hiçbir siyasi partinin, iktidar ve yürütme erkini kullanan hiçbir grubun, egemenliği bir saraydan alıp millete veren, parlamentoyu açan, cumhuriyeti kuran kurucu iradeyle, kurucu değerlerle ve kurucu felsefeyle bu kadar kavga etmediğini dile getirdi.

Özel, sözlerini şöyle sürdürdü: “16 Nisan rejime kasteden anayasa değişikliği görüşmeleri sırasında, kurucu iradenin 23 Nisan 1920’de Meclis’i açtığını, 29 Ekim 1923’te ise Cumhuriyet’i ilan ettiğini vurgulamış, egemenliği halktan alıp saraya devreden Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi olarak adlandırılan bu yeni rejimin olsa olsa yıkıcı bir irade olabileceğini, kurucu iradenin ve Cumhuriyet rejiminin kazanımlarını yok etme niyetlerinin olduğunu ifade etmiştik. Rejime kasteden anayasa değişikliğinin yürürlüğe girmesiyle tarih bizi haklı çıkardı.”