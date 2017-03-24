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Yaramazlara biraz batar!

   
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CHP’den yeni referandum videosu: Yakışır mı gazi meclisi etkisiz bırakmak?

 

Referandumda ‘Hayır’ kampanyası yürüten CHP, yeni bir video hazırladı.

Videoda, çocuklar büyüklerine neden referandumda ‘Hayır’ oyu verilmesinin gerekçelerini anlatıyor. “Geleceğim için hayır” ifadelerinin yer aldığı videoda CHP logosu da kullanılmadı.

CHP referandum kampanyasında parti logosu kullanmıyor.

CHP’nin hazırladığı videoyu genel başkan Kemal Kılıçdroğlu kişisel Twitter adresinden paylaştı.

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