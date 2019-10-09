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Yaramazlara biraz batar!

CHP’den ‘yargı paketi’ne şerh: Sözlü mülakat kameraya alınsın

CHP, komisyondan geçen ‘1’inci yargı paketi’ne şerh koydu.

Fotoğraf: DHA

Yargı Reformu Strateji Belgesi’nin birinci paketindeki 39 madde, Meclis’teki Adalet Komisyonu’nda kabul edilmişti. Paketin genel kurula gündemine getirilerek oylanması bekleniyor.

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CHP, paket için yazdığı muhalefet şerhinde, teklifin ‘başta yargı bağımsızlığı olmak üzere olağanüstü hal döneminin yarattığı tahribatlarla yargıya güven ve yargının siyasallaşması sorunlarının hiçbirine çözüm getirmediği’ belirtildi.

Şerhte şu ifadelere yer verildi: “Reform yapmak için reformcu, adaleti sağlamak için hukuk devletine inanmanın esas olduğu her kesim tarafından iyi bilinip kabullenilmedikçe, ülkemizde ne yargının sorunları ne yargıdan kaynaklı sorunlar ne de sosyal ve siyasal sorunlarımız çözülür. İvedilikle tutukluluğa ilişkin genel bir düzenleme ile süreler kısaltılarak makul bir çözüm getirilmelidir. Aksi durumda AİHM ve AYM’de ihlal kararları verilmeye devam edecektir. Yamalı bohçaya çevrilen hukuk sistemi ile son üç yılda farklı koşullarla mesleğe seçilmiş hakim ve savcılar, hukuk politikalarındaki garabetin yansımasıdır.

Hakim ve savcı mülakatları toplum vicdanında bir yaradır. Mülakat yöntemi geçmişte nasıl terör örgütünün yargıyı ele geçirmesine kaynaklık ettiyse, bugün başka cemaatlerin ya da grupların aidiyetiyle gerçekleşen atamalar başkaca sorunlara yol açacaktır. Bu nedenlerle düzenleme, mülakatlar konusunda yaşanan temel sorunu görmezden gelmektedir. Oysa yapılması gereken sözlü sınavın, kamera kaydı altında, üniversiteden gelen temsilci ile birlikte yapılmasıdır.”

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