CHP’den vekiline ‘ezan’ yanıtı: Bu duruşun arkasındakiler açığa çıkacak

CHP Genel Başkan Yardımcısı Yıldırım Kaya, Türkçe ezanla ilgili sözleri nedeniyle disipline sevk edilen Ardahan milletvekili Öztürk Yılmaz’ın bugün Meclis’te yaptığı açıklamayı eleştirirken CHP’nin ezanın Arapça okunmasına karşı olmadığını söyledi.

CHP’li vekil Yılmaz, ezanın Türkçe okutulması gerektiği yönünde yaptığı açıklamalar nedeniyle kendisini kesin ihraç talebiyle disiplin kuruluna sevk eden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na hitaben, “Aşağılık bir işe imza attınız. İstifa etmiyorum, ne yapıyorsan yap. Sıkıyorsa at beni buradan, rezil ol, kepaze ol” demişti.

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CHP Genel Başkan Yardımcısı Yıldırım Kaya, düzenlediği basın toplantısında Yılmaz’ın sözlerini ‘üslubun en berbat noktası’ olarak değerlendirdi.

”Bu tehlikeli duruşun arkasında kimler varsa önümüzdeki günlerde açığa çıkacaktır” diyen Kaya şöyle konuştu: ”Bu durduk yere söylenmiş bir söz değildir. Ama ne yaparlarsa yapsınlar, hangi çabayı gösterirlerse göstersinler CHP 31 Mart’ta haramilerin saltanatını yıkarak yerelde iktidara gelecektir.’’

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‘CHP ezanın Arapça okunmasına karşı olmadı’

Kaya şöyle devam etti: “Toplumun vicdanını yaralamış bir açıklama nedeniyle disiplin kuruluna sevk edilmiş bu arkadaşımız şunu bilecek; Bu ülkenin değerleri var, inanç değeri, bayrak değeri, Cumhuriyet değeri, Atatürk değeri var. Nasıl ki Atatürk’e ve Cumhuriyet’e söz söylenmesine karşıysak dinimizin ve ibadetimizin simgesi ezanın Arapça okunmasına da CHP karşı olmadı; CHP’yi bu alanda tartıştırmak isteyen zihniyetlere birileri bunun maşası olabilir.”