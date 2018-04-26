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Yaramazlara biraz batar!

CHP’den vekil adaylığı için erkekler 10 bin, kadınlar 5 bin lira ödeyecek

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CHP, milletvekilliği için aday olmak isteyenler için gerekli başvuru şartlarını yayınladı.

Fotoğraf: chp.org.tr

İnternet sitesinden yayınlanan duyuruya göre CHP’den aday olmak isteyen erkekler 10 bin lira ödeyecek.

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Kadınlar, gençler ve engelliler içinse 5 bin lira ödeme şartı getirildi. Bunların haricinde 1000 lira da dosya ücreti alınacak.

Başvurular 30 Nisan’dan 7 Mayıs’a kadar yapılabilecek.

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İstenen belgeler şöyle: Adaylık başvuru belgesi, ödenti makbuzu, istifa zorunluluğu bulunanlar için istifa belgesi, iki vesikalık fotoğraf, engelli adaylar için sağlık raporu, öğrenim durumunu gösterir diploma sureti, askerlik durum belgesi, nüfus cüzdanının onaylı örneği, adli sicil ve arşiv kaydı belgesi.

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