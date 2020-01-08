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Yaramazlara biraz batar!

CHP’den üniversite öğrencilerine ücretsiz yemek için yasa teklifi

CHP, üniversite öğrencilerinin beslenme masraflarının ücretsiz karşılanması için yasa teklifi hazırladı.

Fotoğraf: DHA

TBMM Başkanvekili ve partinin Ankara Milletvekili Levent Gök’ün imzası bulunan yasa teklifiyle ilgili CHP Parti Okulu’nda basın açıklaması yapıldı. Gök’ün de yer aldığı basın açıklamasında Ankara İl Gençlik Kolları Başkanı Deniz Bozkurt şunları söyledi: “En temel beslenme hakkımızı rektörlerin iki dudağının arasına bırakan muğlaklığa bir son verilmesi için, üniversite öğrencilerinin beslenme hakkının devlet tarafından ücretsiz karşılanması için, TBMM Başkanvekilimiz Levent Gök ile birlikte hazırladığımız yasa teklifimizi veriyoruz.”

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Türkiye’de 200’den fazla üniversite ve 8 milyon üniversite öğrencisinin bulunduğunu ifade eden Bozkurt şöyle devam etti: “Gelecek umuduyla pek çoğu ailesinden ayrı şartlarda okumaya çalışan milyonlarca genç, dersleriyle beraber geçim derdiyle de uğraşmak zorunda kalıyor. Kimisi geleceğin doktoru, kimisi mühendisi, kimisi yöneticisi olacak gençler maalesef en temel ihtiyaçlarını dahi karşılarken zorlanıyor. Bu ihtiyaçların başında beslenme geliyor. Ülkemizin geleceğini kurtaracak olan çağdaş, bilimsel, özerk üniversite ve öğrencilere verilecek olan kamusal ücretsiz bir eğitimdir. Çünkü bizler okulların müşterisi değil, ülkesine ve halkına faydalı olmak, üretmek isteyen öğrencileriz.”

Geçen hafta, İstanbul Üniversitesi öğrencileri, kahvaltının kaldırılması ve yemek fiyatlarının zamlanması nedeniyle eylem yapmış, polisin sert müdahalesiyle karşılaşmıştı. Zam iptal edilmişti.

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