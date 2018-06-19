CHP’den TRT hakkında suç duyurusu: Reklamlarımızı yayınlamadılar

CHP Genel Başkan Yardımcısı Tuncay Özkan, partisinin verdiği reklamları yayınlamayan TRT’nin yöneticileri hakkında Yüksek Seçim Kurulu (YSK), Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) ve Ankara savcılığına suç duyurusunda bulunacaklarını söyledi.

CHP genel merkezinde basın toplantısı düzenleyen Özkan, TRT’nin Anayasa ve kendisini bağlayan yasayı hiçe sayarak CHP ve diğer muhalefet partilerinin Dünya Kupası maçları sırasında verilmesini talep ettiği reklamları yayınlamadığını söyledi.

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Bu tek sesliliğin, Türkiye için bir felaketin habercisi olduğunu belirten Özkan, TRT’nin kamusal yayıncılık geleneğini yıkarak parti kurumu haline dönüştüğünü, ‘Recep Tayyip Erdoğan televizyon ve radyo kurumu’ haline geldiğini söyledi.

Özkan şöyle konuştu: “TRT, Türkiye’yi çölleştirmektedir. Bu nedenle TRT’yi yönetenler, bu kararları alanlar hakkında Yüksek Seçim Kurulu’na, RTÜK’e ve savcılığa suç duyurusunda bulunacağız. Bununla ilgili hazırlıklarımızı tamamladık. Bugün RTÜK’e, YSK’ye ve sonra da Ankara Cumhuriyet Savcılığına giderek bu utanmazlıkla ilgili hukuki başvurularımızı gerçekleştireceğiz. Biz, daha önce TRT’ye bir kamu kurumu olduğunu hatırlatarak marka değerine zarar vermemesi, Türkiye’nin kurumunu yıpratmaması için TRT yöneticileriyle, diğer arkadaşlarla, siyasi otoriteyle oturduk konuştuk. Ancak onlar Türkiye’nin, halkın kurumu olmak yerine Adalet ve Kalkınma Partisinin kurumu olmayı, bir partinin televizyon ve radyo teşkilatı olmayı tercih ettiler.”

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CHP yöneticisi, verdikleri reklamların yayınlanmamasıyla ilgili detayı da şu sözlerle paylaştı: “Dünkü İsveç-Güney Kore maçına CHP reklamlarının girmesi için yer satın aldık. Bu süreçte sekiz AK Parti, altı MHP reklamı verilirken CHP’ye hiç yer ayrılmadı. TRT’ye 52 maçta reklam yeri satın almak için başvuruda bulunduk. TRT ise 12 maçta, az izleyicilerin olduğu saatte CHP’nin reklamlarını verdi.”