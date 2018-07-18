CHP’den tren faciası raporu: 138 km’lik mıntıkada sadece bir kişi çalışıyor

Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde 24 kişinin hayatını kaybettiği tren kazasına ilişkin CHP’nin raporunda, kaza bölgesinde 1200 kontrol memuru olması gerekirken sadece 39 memur olduğu, 138 kilometrelik mıntıkada sadece bir kişinin çalıştığı bildirildi.

Cumhuriyet’ten Mustafa Çakır’ın haberine göre, CHP Tekirdağ Milletvekili İlhami Özcan Aygun partisinin tren kazasına ilişkin ihmalleri ortaya koyan raporunu açıkladı.

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Muratlı ile Çorlu ilçeleri arasındaki Sarılar köyü yakınlarında 8 Temmuz’da meydana gelen tren kazasında beş vagonun devrilmesi sonucu en az 24 kişi hayatını kaybetmiş, 338 kişi de yaralanmıştı. Trende toplam 362 yolcu, altı da personel vardı.

Aygun, “Türkiye’de şu anda 39 tane yol geçit kontrol memuru (yol bekçisi) bulunmaktadır. Ülkemizin 11 bin 394 km konvansiyonel demiryolu ağına sahip olduğu düşünüldüğünde 1200 civarında yol bekçisine ihtiyaç bulunmaktadır. Geçmişte yol bekçileri 10 ila 11 km’lik mıntıkalarda, hasar gören bölgeyi sırt çantasında taşıdığı ekipmanla tamir eder, daha büyük onarım isteyen işlerde ise üstlerine bilgi vererek, arızanın giderilmesini sağlardı” dedi.

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Çorlu’daki kazanın olduğu bölgede 138 kilometrelik mıntıkada beş yerine sadece bir yol bekçisinin görev yaptığını kaydeden Aygun, “Yani bu mıntıkada dört yol bekçisi eksiği bulunmaktadır. Tek yol bekçisinin görev yaptığı bölgede, kaza olan hafta cumartesi-pazar kimse görev yapamamıştır. Kazanın olduğu 8 Temmuz günü, aşırı yağış olunca menfezdeki sıkıntı tespit edilememiş ve bu elim tren kazası yaşanmıştır” diye konuştu.

Aygun, TCDD, Sirkeci-Uzunköprü hattında belirli kilometrelerde köprü ve menfezlerde çeşitli imalatlar yapmak üzere 2013 yılında ihaleye çıkıldığını, İstanbul, Tekirdağ, Kırklareli ve Edirne’yi kapsayan bu hattın kazanın yaşandığı bölgenin bu onarımın dışında tutulmasının nasıl açıklandığını sordu.